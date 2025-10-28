প্রয়াত মন্ত্রী নাসিমের স্ত্রী-ছেলেসহ ৫ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

প্রয়াত মন্ত্রী নাসিমের স্ত্রী-ছেলেসহ ৫ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
প্রয়াত মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের স্ত্রী লায়লা আরজুমান্দা বানু, দুই ছেলে তানভির শাকিল জয় ও তমাল মনসুর জয়ের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালত। একই সঙ্গে তানভির শাকিল জয়ের স্ত্রী সাবরিনা সুলতানা চৌধুরী ও মোহাম্মদ নাসিমের সাবেক একান্ত সচিব মীর মোশাররফ হোসেনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারক সাব্বির ফয়েজ এই আদেশ দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুদকের জনসংযোগ বিভাগের উপ-পরিচালক আকতারুল ইসলাম।
দুদকের আবেদনে বলা হয়, তানভির শাকিল জয়ের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদ অর্জন এবং মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে অনুসন্ধান চলছে। তদন্তে তার নিজ নামে এবং ঘনিষ্ঠদের ব্যাংক হিসাব ব্যবহার করে লেনদেন ও আয়-বহির্ভূত সম্পদ গঠনের প্রমাণ মিলেছে।
এতে আরও বলা হয়েছে, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা দেশত্যাগের চেষ্টা করছেন বলে গোপন তথ্য পাওয়া গেছে। তারা বিদেশে পালিয়ে গেলে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহে ব্যাঘাত ঘটবে। এই অবস্থায় অনুসন্ধান কাজে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে তাদের বিদেশযাত্রা সীমিত করা জরুরি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।
