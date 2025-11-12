  2. আইন-আদালত

রূপালী ব্যাংকের সাবেক এমডি ওবায়েদসহ ৬ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

প্রকাশিত: ০৩:১৯ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
রূপালী ব্যাংক পিএলসির সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ, তার স্ত্রী-সন্তানসহ মোট ছয়জনের বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন আদালত। বুধবার (১২ নভেম্বর) দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ সাব্বির ফয়েজ এই আদেশ দেন।

নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত অন্যরা হলেন-ওবায়েদ উল্লাহর স্ত্রী মর্জিনা বেগম ওরফে মুনমুন মাসুদ, দুই ছেলে জুনায়েদ জুলকার নায়েন ভিয়ান ও জুলুন সাফওয়ান এবং মেয়ে তাসমিয়া তারাল্গুন নাওমী।

দুদকের সহকারী পরিচালক মো. নাজমুল ইসলাম এই আবেদন করেন। আবেদনে উল্লেখ করা হয়, রূপালী ব্যাংকের এমডি থাকা অবস্থায় ওবায়েদ উল্লাহ ঋণের অর্থ ব্যক্তিগত কাজে, বিশেষ করে ছেলের বিদেশে পড়ালেখার খরচে ব্যবহার করেছেন। এছাড়া তার ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট কয়েকটি হিসাব থেকে তৃতীয় পক্ষের নগদ জমা, অজানা উৎস থেকে অর্থ স্থানান্তর ও ব্যবসায়িক কার্যক্রমহীন প্রতিষ্ঠানে টাকা প্রেরণের প্রমাণ মিলেছে। যা মানিলন্ডারিংয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

আবেদনে আরও বলা হয়, ওবায়েদ উল্লাহর দুই সন্তান এরই মধ্যে বিদেশে অবস্থান করছেন। ফলে তিনিসহ পরিবারের অন্য সদস্যদেরও দেশত্যাগের আশঙ্কা রয়েছে। তাই সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তাদের বিদেশ যাত্রা স্থগিত করা জরুরি।

এদিন একই আদালত অ্যালায়েন্ট এনার্জি সল্যুশন (বিডি) লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী হাসান শরীফের দেশত্যাগেও নিষেধাজ্ঞা দেন।

দুদকের সহকারী পরিচালক মো. আশিকুর রহমানের আবেদনে বলা হয়, কাজী হাসান শরীফ অবৈধভাবে প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছেন বলে অনুসন্ধান চলছে। তিনি বিদেশে পালিয়ে যেতে পারেন। এমন আশঙ্কায় তার দেশত্যাগও সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করার আবেদন করা হয়, যা আদালত মঞ্জুর করেন।

