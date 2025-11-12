  2. আইন-আদালত

হাইকোর্টের রায়

ঢাবির কেন্দ্রীয় মাঠসহ সব খেলার মাঠ সংরক্ষণের নির্দেশ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:২৬ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠ-ছবি সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠসহ অন্যান্য খেলার মাঠ সংরক্ষণের নির্দেশনা দিয়ে রায় ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট।

এ বিষয়ে জারি করা রিটের চূড়ান্ত শুনানি নিয়ে বুধবার (১২ নভেম্বর) হাইকোর্টের বিচারপতি সোহরাওয়ারদী ও বিচারপতি দিহীদার মাসুম কবীর এর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই রায় দেন।

রায়ের বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন আইনজীবী মনজিল মোরসেদ।

তিনি জানান, মাঠগুলো হলো শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক খেলার মাঠ, জগন্নাথ হল খেলার মাঠ, হাজী মুহাম্মদ মুহসিন হল খেলার মাঠ, কবি জসীম উদদীন হল খেলার মাঠ, ফজলুল হক হল খেলার মাঠ, স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম হল খেলার মাঠ, ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ হল খেলার মাঠ ও রোকেয়া হল খেলার মাঠ।

আদালত বলেছেন, শিক্ষার্থীদের শারীরিক সুস্থতা, মানসিক বিকাশ, সামাজিক যোগাযোগ রক্ষা ও মানষিক বিষণ্ণতা দূরীকরণে খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

