ট্রেনের বগিতে আগুন দিয়ে দুজন কারাগারে

প্রকাশিত: ০৯:৩৭ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
ট্রেনের পরিত্যক্ত বগিতে আগুন দেওয়ার মামলায় গ্রেফতার দুজন/ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর তেজগাঁও রেলস্টেশনে ট্রেনের পরিত্যক্ত বগিতে আগুন দেওয়ার অভিযোগে করা মামলায় দুই আসামিকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) ঢাকা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ভিক্টোরিয়া চাকমা এ আদেশ দেন। এর আগে পুলিশ দুই আসামিকে আদালতে হাজির করে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের আটক রাখার আবেদন করে।

কারাগারে পাঠানো দুই আসামি হলেন মো. মোরশেদ আলী ও জাকির হোসেন।

পুলিশ জানায়, বুধবার (১২ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে পরিত্যক্ত বগিতে আগুন দেওয়ার সময় হাতেনাতে ধরা হয় মোরশেদ ও জাকিরকে। পরে বিশেষ ক্ষমতা আইনে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।

ঢাকা রেলওয়ে থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জয়নাল আবেদীন জাগো নিউজকে বলেন, আগুন দেওয়ার এ ঘটনায় ওই বগির দুটি সিট পুড়ে যায়।

