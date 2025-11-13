ট্রেনের বগিতে আগুন দিয়ে দুজন কারাগারে

ট্রেনের বগিতে আগুন দিয়ে দুজন কারাগারে
রাজধানীর তেজগাঁও রেলস্টেশনে ট্রেনের পরিত্যক্ত বগিতে আগুন দেওয়ার অভিযোগে করা মামলায় দুই আসামিকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) ঢাকা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ভিক্টোরিয়া চাকমা এ আদেশ দেন। এর আগে পুলিশ দুই আসামিকে আদালতে হাজির করে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের আটক রাখার আবেদন করে।
কারাগারে পাঠানো দুই আসামি হলেন মো. মোরশেদ আলী ও জাকির হোসেন।
পুলিশ জানায়, বুধবার (১২ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে পরিত্যক্ত বগিতে আগুন দেওয়ার সময় হাতেনাতে ধরা হয় মোরশেদ ও জাকিরকে। পরে বিশেষ ক্ষমতা আইনে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।
ঢাকা রেলওয়ে থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জয়নাল আবেদীন জাগো নিউজকে বলেন, আগুন দেওয়ার এ ঘটনায় ওই বগির দুটি সিট পুড়ে যায়।
