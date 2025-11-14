আসামি ছেড়ে দেওয়া ওসির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আদালতের নির্দেশ

আসামি ছেড়ে দেওয়া ওসির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আদালতের নির্দেশ
মানবপাচার আইনের মামলায় গ্রেফতার আসামিকে বেআইনিভাবে ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) বনানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রাসেল সরোয়ারের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের বিচারক মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) এ আদেশ দেন। আদালত বলেন, ওসি তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে আসামিকে ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে বিচার প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক ধারাকে ব্যাহত করেছেন। এতে বিচারব্যবস্থায় অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজের (বায়রা) সাবেক যুগ্ম-মহাসচিব ফখরুল ইসলামকে মানবপাচারের এক মামলায় গ্রেফতারের পর ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠে বনানী থানার ওসির বিরুদ্ধে। এ ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে বৃহস্পতিবার ওসিকে আদালতে হাজির হতে বলা হয়। পরে তিনি আদালতে লিখিত ও মৌখিকভাবে দায় স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।
ঘটনার সূত্রপাত ১০ নভেম্বর রাতে। ওই দিন বিদেশ থেকে দেশে ফেরার পর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ফখরুল ইসলামকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরে ‘অসুস্থতার’ অজুহাতে তাকে একজন আইনজীবীর জিম্মায় ছেড়ে দেয় বনানী থানা।
ফখরুল ইসলাম ও তার সহযোগী জসিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে ৪ নভেম্বর বনানী থানায় মামলা করেন আরইউএল ইন্টারন্যাশনালের ম্যানেজিং পার্টনার মো. রুবেল হোসেন।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, বিদেশে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে প্রায় তিন কোটি টাকা হাতিয়ে নিলেও নির্ধারিত সময়ে কাউকেই বিদেশে পাঠানো হয়নি, বরং টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। ফখরুল ইসলাম অতীতেও প্রতারণা ও মানবপাচার সংক্রান্ত একাধিক মামলার মুখোমুখি হয়েছেন এবং বিভিন্ন কৌশলে আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে গেছেন।
