২৬ টুকরা মরদেহ: বন্ধু ও তার প্রেমিকার পাঁচদিনের রিমান্ড
হাইকোর্ট সংলগ্ন জাতীয় ঈদগাহ মাঠের গেটের কাছ থেকে ড্রামভর্তি ২৬ টুকরা মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেফতার মো. জরেজুল ইসলাম ও তার প্রেমিকা শামীমা আক্তারের পাঁচদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
শনিবার (১৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় পুলিশের রিমান্ড আবেদনের শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ইসরাত জেনিফার জেরিন এ আদেশ দেন। তদন্ত কর্মকর্তা ডিবির পুলিশ পরিদর্শক মো. আখতার মোর্শেদ সাতদিনের রিমান্ড আবেদন করলেও শুনানিতে আসামিদের পক্ষে কোনো আইনজীবী ছিলেন না।
এর আগে শুক্রবার কুমিল্লার দাউদকান্দি থেকে জরেজুল ইসলামকে গ্রেফতার করে পুলিশ। আর শামীমাকে গ্রেফতার করে র্যাব।
মামলার তথ্য অনুযায়ী, শামীমার সঙ্গে আশরাফুল হক ও জরেজুল ইসলামের পরকীয়া সম্পর্ক থেকে বিরোধের সৃষ্টি হয়। পরে কদমতলীর একটি বাসায় পরিকল্পনা করে শামীমা ও জরেজুল ইসলাম আশরাফুলকে হত্যা করে দু’দিন লাশ রেখে দেন। ১৩ নভেম্বর তারা লাশ ২৬ টুকরো করে দুটি ড্রামে ভরে সিএনজিতে করে জাতীয় ঈদগাহ মাঠের পাশে ফেলে দেন।
১৪ নভেম্বর জরেজুল ইসলামকে প্রধান আসামি করে নিহতের বোন আনজিরা বেগম শাহবাগ থানায় মামলা করেন।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় জাতীয় ঈদগাহ মাঠের গেটের কাছে নীল ড্রাম থেকে খণ্ডবিখণ্ড মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে ২৬ টুকরা মরদেহের আঙুলের ছাপ নিয়ে জানা যায়, এটি রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়নের নয়াপাড়া গ্রামের আশরাফুলের।
