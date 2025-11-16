মুজিবুল হকের আয়কর নথি জব্দের আদেশ

মুজিবুল হকের আয়কর নথি জব্দের আদেশ
কুমিল্লা-১১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মো. মুজিবুল হকের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের শুনানি শেষে রোববার এ আদেশ দেন জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ।
আদালতে দুদকের আবেদনে বলা হয়, আসামি হিসেবে দায়ের করা দুর্নীতি মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তার শুরু থেকে ২০২৪-২৫ করবর্ষ পর্যন্ত জমাকৃত আয়কর নথি, রিটার্ন, কর নির্ধারণী আদেশসহ সংশ্লিষ্ট সব দলিল জব্দ করা প্রয়োজন। আয়কর আইন ২০২৩-এর ৩০৯(৩)(ক) ধারা অনুযায়ী এসব নথি জব্দে আদালতের অনুমতি বাধ্যতামূলক হওয়ায় দুদক আদালতের শরণাপন্ন হয়।
মামলার নথি অনুসারে, মো. মুজিবুল হক সংসদ সদস্য থাকা অবস্থায় ক্ষমতার অপব্যবহার করে পরস্পর যোগসাজশে সাত কোটি ৩৯ লাখ ৪১ হাজার ৩৫১ টাকার জ্ঞাত-আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা–১ গত ১৮ ফেব্রুয়ারি মামলাটি দায়ের করে।
শুনানি শেষে আদালত আসামির টিআইএন নং ৩২৫১০৩১০৩১–এর অধীনে কর সার্কেল–০২ (কোম্পানিজ), কর অঞ্চল–কুমিল্লায় সংরক্ষিত সব রেকর্ড জব্দ, একটি সত্যায়িত কপি সংগ্রহ এবং তা তদন্ত কর্মকর্তাকে সরবরাহের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি আদেশের অনুলিপি কর কমিশনার, কর অঞ্চল–কুমিল্লা এবং উপ-কর কমিশনার, কর সার্কেল–০২ (কোম্পানিজ)–এর কাছে পাঠানোর নির্দেশও দেওয়া হয়।
