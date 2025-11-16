সাবেক মন্ত্রী-বিচারপতিসহ ৭ জনের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ

সাবেক মন্ত্রী-বিচারপতিসহ ৭ জনের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ
সাবেক মন্ত্রী, বিচারপতি, প্রতিমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যসহ সাতজনের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। রোববার (১৬ নভেম্বর) দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পৃথক আবেদনের ওপর শুনানি শেষে সিনিয়র স্পেশাল জজ সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন।
জব্দের তালিকায় রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, সাবেক রেলমন্ত্রী মুজিবুল হক, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি ও তার স্ত্রী আইরিন মালবিকা, সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম, সাবেক প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান এবং সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম ফারুক খন্দকার প্রিন্স।
দুদক অভিযোগ করেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অসৎ উদ্দেশ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার করে সম্পদ অর্জন করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেনের মাধ্যমে মানিলন্ডারিংয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার প্রাথমিক তথ্য পাওয়া গেছে। এসব বিষয় তদন্তে প্রয়োজনীয় যাচাইবাছাই করার জন্য তাদের আয়কর নথি জব্দের অনুমতি চাওয়া হয়।
এদিকে, যশোরের সাবেক পুলিশ সুপার (এসপি) প্রলয় কুমার জোয়ার্দারের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন আদালত। রোববার দুদকের এক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতের বিচারক শিহাবুল ইসলাম।
