জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের ১০ সদস্যের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার
সংগঠনের ১০ জন আইনজীবীকে দেওয়া অব্যাহতি ও বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার করেছে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম।
রোববার (১৭ নভেম্বর) জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক অ্যাডভোকেট মো. জিয়াউর রহমান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।
বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার হওয়া আইনজীবীরা হলেন, মো. আশেক-ই-রসুল, মির্জা আল মাহমুদ, শরিফ-ইউ-আহম্মেদ, কাজী মো. জয়নাল আবেদীন, মু. কাইয়ুম, ব্যারিস্টার সানজিদ, মোরশেদা খাতুন শিল্পী (ঢাকা বার ইউনিট), রাশেদুল হাসান সুমন (ঢাকা বার ইউনিট), গোলাম মরতুজা (যশোর বার ইউনিট), মো. আকরামুল ইসলাম, (চাঁপাই বার ইউনিট)।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ইতঃপূর্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম থেকে এসব আইনজীবীদের বহিষ্কার ও অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছিল। তবে ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটি এসব আইনজীবীদের অব্যাহতি ও বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সভাপতি সিনিয়র অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন ও মহাসচিব, সিনিয়র অ্যাডভোকেট ব্যারিস্টার কায়সার কামাল এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছেন।
