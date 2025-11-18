ফ্যাসিবাদ ফেরাতে কাজ করলে ছাড় নয়: বিএনপিপন্থি আইনজীবীরা

ফ্যাসিবাদ ফেরাতে কাজ করলে ছাড় নয়: বিএনপিপন্থি আইনজীবীরা
ফ্যাসিবাদ ফেরাতে কাজ করলে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন বিএনপিপন্থি আইনজীবীরা।
মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) ঢাকা আইনজীবী সমিতি ভবন প্রাঙ্গণে এক বিক্ষোভ সমাবেশে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের ঢাকা বার ইউনিটের সদস্যরা এ কথা জানান।
বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোতে প্রধান উপদেষ্টা ড. মোহাম্মদ ইউনূস ঘোষিত ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমার্ধে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার ফাঁসির রায় দ্রুত কার্যকরের দাবিতে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে সংগঠনটির বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যরা অংশ নেন।
এর আগে সোমবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও অন্যদের বিরুদ্ধে দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানিয়ে আইনজীবীদের ‘কোট-গাউন ডাউন’ প্রতিবাদ দাবি করা একটি পোস্ট শেয়ার করা হয় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে। সেখানে যে স্থান দেখানো হয় তা ছিল ঢাকা মহানগর জজ আদালত প্রাঙ্গণ।
আরেকটি পোস্টে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ভেরিফায়েড ফেসবুকে পেজে ‘অবৈধ সরকারের সাজানো বিচারের প্রতিবাদে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীদের ব্যান্ড ডাউন কর্মসূচি’ দাবি করে পোস্ট করা হয়।
মূলত এই দুটি পোস্টের প্রেক্ষিতে বিএনপিপন্থি আইনজীবীরা সমাবেশে এ কথা জানান।
নুরুজ্জামান তপনের সঞ্চালনায় সামবেশে নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের ঢাকা বার ইউনিটের আহ্বায়ক খোরশেদ আলম।
তিনি বলেন, আপনারা জীবিকার তাগিদে আদালতে আসেন, আমরা কিছু বলি না। কিন্তু ফ্যাসিবাদ ফেরাতে যদি কাজ করেন তবে আইনজীবীরা ছাড় দেবে না। আদালতে এমন কার্যক্রম চলবে না।
খোরশেদ আলম বলেন, আমরা আগামী নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই, যেখানে তারেক রহমান দেশের নেতৃত্বে দেবেন।
নুরুজ্জামান তপন বলেন, দ্রুত এই মানবাধিকার লঙ্ঘন অপরাধের রায় ঘোষণা হওয়ায় বিভাগীয় আস্থা এসেছে। ঢাকা আদালতের আইনজীবীরা রায় গ্রহণ করেছেন। মনে করি নতুন করে আর কখনো দেশে ফ্যাসিবাদের জন্ম হবে না।
এমডিএএ/ইএ/জেআইএম