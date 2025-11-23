  2. আইন-আদালত

সেনা কর্মকর্তাদের ট্রাইব্যুনাল

মন্ত্রী-বিচারপতিরা আসতে পারলে আপনারা কেন পারবেন না

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:২৯ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
মন্ত্রী-বিচারপতিরা আসতে পারলে আপনারা কেন পারবেন না

আইন সবার জন্য সমান, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি ও সাবেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের আসামি হিসেবে এই আদালতে হাজির করা হয়েছে। ওনারা (সেনা কর্মকর্তারা) কি তাদের বাইরে।

সেনা কর্মকর্তাদের মামলার শুনানি ভার্চুয়ালি করার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের আইনজীবীকে উদ্দেশ্য করে ট্রাইব্যুনাল-১ এমন মন্তব্য করেন। এরপর এ সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানি করতে চাইলে পরবর্তী সময় শুনানি হবে বলে জানান আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

বিচারের মুখোমুখি সেনা কর্মকর্তাদের সরাসরি উপস্থিত না করে ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে (হাজিরার) আবেদন উপস্থাপন করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার হামিদুল মেজবাহ। এ সময় আদালত আরও বলেন, আপনারা এ বিষয়ে অপারগতা প্রকাশ করলে সরকারের সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে আমরা এ বিষয়ে ব্যবস্থাগ্রহণ করবো।

এফএইচ/এসএনআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।