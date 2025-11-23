  2. আইন-আদালত

মানবতাবিরোধী অপরাধ

১০ মামলায় ৪১ আসামিকে ট্রাইব্যুনালে হাজির

প্রকাশিত: ০৪:১৩ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
জুলাই গণঅভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধের ১০ মামলায় মোট ৪১ আসামিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে। এর মধ্যে গুমের অভিযোগে করা মামলায় ১৩ জন সেনা কর্মকর্তা রয়েছেন।

রোববার (২৩ নভেম্বর) রাজধানীর উত্তরায় হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সাবেক মেয়র মো. আতিকসহ ১৩ জনকে হাজির করা হয়। সঙ্গে চানখাঁরপুলের ৬ হত্যার ঘটনায় চার আসামিকেও হাজির করা হয়।

মেয়র খায়রুজ্জামান লিটনের বিরুদ্ধে করা মামলায় দুজন, আবু সাঈদ হত্যার ঘটনায় ছয় আসামি এবং মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে নীলফামারীর শাহাদাত হোসেন ট্রাইব্যুনালে হাজির হয়েছেন। অন্যদিকে কক্সবাজারের সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুর রহমান বদিকেও হাজির করা হয়।

আসামিদের মধ্যে আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক সংসদ সদস্য ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাবেক সদস্যরা রয়েছেন।

