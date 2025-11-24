ভূমিকম্পের ঝুঁকি
সুপ্রিম কোর্টের অ্যালার্মিং সিস্টেম চালুর নির্দেশনা চেয়ে রিট
ভূমিকম্পে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও অ্যালার্মিং সিস্টেম চালু করার নির্দেশনা চেয়ে রিট দায়ের করা হয়েছে।
রিটে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব, বুয়েটের ভিসিকেও বিবাদী করা হয়েছে।
সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট গোলাম কিবরিয়া জনস্বার্থে হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় এই রিড আবেদন দায়ের করেন।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) রিট আবেদনের বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন আইনজীবী নিজে।
সম্প্রতি ঢাকাসহ সারাদেশে চার দফায় ভূমিকম্প হয়। এতে ৫ জন নিহত হন আর আহন হন কয়েকশ মানুষ। ফাটল দেখা দেয় বহুতল ভবনে, সরে যায় মাটি।
এদিকে, ভূমিকম্পের সতর্কতায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এর মাঝে বিভিন্ন আবাসিক হল কতটুকু ঝুঁকিপূর্ণ তা খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
