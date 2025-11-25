বার কাউন্সিলের ভাইভা স্থগিত, রিভিউর ফল বহালের দাবিতে বিক্ষোভ
আইনজীবী তালিকাভুক্তির লিখিত পরীক্ষার রিভিউ ফলাফল পুনর্বহালের দাবি জানিয়েছেন শিক্ষার্থী। সোমবার (২৪ নভেম্বর) এ দাবিতে বার কাউন্সিল সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সচিব বরাবর আবেদন করা হয়েছে। একই সঙ্গে বার কাউন্সিলের সামনে বিক্ষোভ করেন। পরে চলমান ভাইভা পরীক্ষা স্থগিত করা হয়।
এদিকে পরীক্ষার রিভিউ ফলাফল পুনর্বহালের দাবি জানিয়ে এদিন সকাল থেকে বার কাউন্সিল ভবন, সুপ্রিম কোর্টসহ আশপাশের এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করেছেন কয়েকশ রিভিউ উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী।
এ সময় শিক্ষার্থীরা সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি ব্যারিস্টার এএম মাহবুব উদ্দিন খোকনের কক্ষের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ করেন। তারা বার কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজলের সুপ্রিম কোর্টের কক্ষের সামনে প্রায় আধা ঘণ্টা বিক্ষোভ করে আপিল বিভাগের দিকে যেতে চাইলে নিরাপত্তা কর্মীরা বাধা দেন।
আন্দোলনকারীরা সাদা কাফন কাপড় পরে দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নেন। বিকেল ৪টার থেকে বার কাউন্সিল ভবনে চলমান ভাইভা শুরু হওয়ার কথা থাকলে রিভিউ উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের অবস্থানের কারণে ভাইভা নিতে আসা বিচারকরা ফিরে যান। পরে বার কাউন্সিল থেকে ঘোষণা আসে চলমান ভাইভা স্থগিত করা হলো।
এদিকে আন্দোলনকারীরা মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) সকাল ১০টায় বার কাউন্সিলের সামনে ফের অবস্থান নেবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। দাবি মানা না পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন।
বার কাউন্সিলের সভাপতি অটনি জেনারেল বরাবর করা আবেদনে বলা হয়, ১৮ নভেম্বর বার কাউন্সিল একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যা এক হাজার ৯১৪ জন শিক্ষানবিশ আইনজীবীর জন্য আশীর্বাদ ও সামাজিক দায়মুক্তি। বার কাউন্সিলের ক্ষমতা বলে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জনসম্মুখে এ রেজাল্ট প্রকাশের পর ফল প্রার্থীরা সেটি পরিবার, সামাজিকভাবে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ও কোর্টে প্রচার করেছেন। পরে সেটি ২৩ নভেম্বর এক নোটিশে বাতিল করা হয়। সিদ্ধান্ত বাতিল করে শিক্ষানবিশ আইনজীবীদের বিপদে ফেলেছে।
