  2. আইন-আদালত

প্লট বরাদ্দে অনিয়ম

শেখ রেহানা-আজমিনার বিরুদ্ধে দুই মামলায় যুক্তিতর্ক আজ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা
প্রকাশিত: ০৯:০৮ এএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
শেখ রেহানা-আজমিনার বিরুদ্ধে দুই মামলায় যুক্তিতর্ক আজ
শেখ রেহানা/ফাইল ছবি

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে জমি বরাদ্দে অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে শেখ রেহানা ও তার মেয়ে আজমিনা সিদ্দিক রূপন্তীসহ অন্যদের বিরুদ্ধে দুদকের করা দুটি মামলায় আজ যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করা হবে।

মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) ঢাকার চতুর্থ বিশেষ জজ আদালতে এই যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করা হবে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আইনজীবী তারিকুল ইসলাম জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মামলা দুটির একটির প্রধান আসামি শেখ রেহানা। এতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, শেখ রেহনার মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিকসহ মোট ১৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। মামলার শুনানিতে আজ যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করা হবে। মামলাটি দায়ের করেন দুদকের উপ-পরিচালক মো. সালাহউদ্দিন।

অন্য মামলায় প্রধান আসামি শেখ রেহানার মেয়ে আজমিনা সিদ্দিক রূপন্তী। এই মামলায়ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা ও তার মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিকসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগে আদালত শুনানি নির্ধারণ করেছে।

এসব মামলায় অন্য আসামিদের মধ্যে রয়েছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব, রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যান ও সদস্যরা, বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী।

গত ৩১ জুলাই আদালত আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন।

এমডিএএ/ইএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।