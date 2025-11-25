রামপুরায় গুলি করে হত্যা
গ্রেফতার ২ সেনা কর্মকর্তার ট্রাইব্যুনালে ভার্চুয়াল হাজিরার আরজি
মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় গ্রেফতার দুই সেনা কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্নেল রেদোয়ানুল ইসলাম ও মেজর মো. রাফাত বিন আলম মুনের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ভার্চুয়াল হাজিরা ও শুনানির আরজি জানানো হয়েছে।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) ট্রাইব্যুনাল-১-এর বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদের নেতৃত্বাধীন দুই সদস্যের বিচারিক প্যানেলে এ আরজি জানান আসামিপক্ষের আইনজীবী মাসুদ সালাহ উদ্দিন।
কিসের ভিত্তিতে আবেদনটি জানানো হয়েছে, তা শুনানি শেষে জানতে চাইলে আইনজীবী মাসুদ সাংবাদিকদের বলেন, ‘কোন গ্রাউন্ডে সেনা কর্মকর্তাদের ভার্চুয়াল উপস্থিতির আবেদন করা হয়েছে তা আপাতত বলার সুযোগ নেই। আগামী দিনে শুনানিতে এসব গ্রাউন্ড উপস্থাপন করা হবে।’
ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানকালে রাজধানীর রামপুরায় গুলি করে হত্যার অভিযোগে এ মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলা চলছে। এতে বিজিবির সাবেক দুই কর্মকর্তা রেদোয়ানুল ও রাফাত ছাড়াও আসামি হিসেবে আছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) খিলগাঁও জোনের সাবেক অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (এডিসি) মো. রাশেদুল ইসলাম এবং রামপুরা থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মশিউর রহমান। তারা বর্তমানে পলাতক।
আরও পড়ুন
ট্রাইব্যুনাল বললেন, আইন সবার জন্য সমান
বিজিবির রেদোয়ানুলসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনে শুনানি ৪ ডিসেম্বর
সোমবার এ মামলায় চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন বিষয়ে শুনানির জন্যে আগামী ৪ ডিসেম্বর দিন ঠিক করেন ট্রাইব্যুনাল-১। একই সঙ্গে, পলাতক দুই আসামির জন্য রাষ্ট্রীয় খরচে একজন আইনজীবী (স্টেট ডিফেন্স) নিযুক্ত করার আদেশ দেন।
এদিন শুনানির জন্য গ্রেফতার রেদোয়ানুল ও রাফাতকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। ঢাকা সেনানিবাসে স্থাপিত সাময়িক কারাগার থেকে বাংলাদেশ জেলের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশেষ প্রিজন ভ্যানে করে দুই সেনা কর্মকর্তাকে ট্রাইব্যুনালে আনা হয়। এসময় সেখানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা কড়া নিরাপত্তা বলয় তৈরি করেন। ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণজুড়ে সেনাবাহিনী, পুলিশ, র্যাব ও বিজিবি সদস্যদের বিপুলসংখ্যক উপস্থিতি দেখা যায়।
গণঅভ্যুত্থানে রাজধানীর রামপুরায় নিহত হন ২৮ জন। আহত হন আরও অনেকে। রামপুরায় ধারণ করা ভিডিওতে তৎকালীন বিজিবি কর্মকর্তা রেদোয়ানুলকে আন্দোলনকারীদের দিকে সরাসরি গুলি ছুড়তে দেখা যায়।
এফএইচ/একিউএফ/জেআইএম