নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল
‘হাসিনার এমওইউর ধারাবাহিকতা যেন রক্ষা করা না হয়’
স্টেট পলিসির ক্ষেত্রে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির আইন বিষয়ক সম্পাদক ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার কায়সার কামাল।
তিনি বলেন, আপনারা জানেন ফ্যাসিস্ট রেজিমের প্রধান পলাতক শেখ হাসিনা ওয়াজেদের সময় একটা সমঝোতা স্মারক বা এমওইউ সিগনেচার করা হয়েছিল। মানুষের প্রত্যাশা, হাসিনা যে এমওইউটা করেছিল, সেইটার ধারাবাহিকতা যেন রক্ষা করা না হয়।
চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) পরিচালনায় বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি–সম্পর্কিত প্রক্রিয়া নিয়ে করা রিটের জারি করা রুলের রায়ের জন্যে আগামী ৪ ডিসেম্বর দিন ঠিক করার পর এক প্রেস ব্রিফিংয়ে মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের এমন কথা বলেন ব্যারিস্টার কায়সার কামাল।
ডিপি ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের এই চুক্তি–সম্পর্কিত প্রক্রিয়া প্রশ্নে রুলের ওপর শুনানি শেষে হাইকোর্টের বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচারপতি ফাতেমা আনোয়ারের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ রায়ের এই দিন ঠিক করেন।
জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির মহাসচিব
কায়সার কামাল সাংবাদিকদের বলেন, দেখুন এই চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে বেশ অনেকদিন যাবৎ হিয়ারিং হচ্ছে। আজকেও আর্গুমেন্ট ছিল। আমাদের আর্গুমেন্টের মেইন মেইন প্রণিধানযোগ্য যে বিষয়গুলা ছিল, তা হলো প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল, ক্রিয়াশীল বাংলাদেশের প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল তাদের বক্তব্য-বিবৃতির মাধ্যমে জাতির সামনে উপস্থাপন করেছেন।
তিনি বলেন, আনফরচুনেটলি বর্তমান এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিভিন্ন আইন ভঙ্গ করে শেখ হাসিনার এমওইউর ধারাবাহিকতাটা রক্ষা করতে চাচ্ছে। যে কারণে বাংলাদেশের ক্রিয়াশীল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, বামফ্রন্টসহ সমস্ত রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে বক্তব্য-বিবৃতি এবং সর্বশেষ বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মহোদয়ও ফেসবুকে পোস্ট করেছেন। যা প্রত্যেকটা ডেইলি নিউজপেপার হেডলাইন করেছে যে এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কোনো ধরনের স্টেট পলিসির ক্ষেত্রে কোনো চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হতে পারে না।
ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেন, আমরা মহামান্য আদালতকে সেই জিনিসটা উপস্থাপন করেছি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে এই বলে যে, এই বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সরাসরি জনগণ দ্বারা নির্বাচিত সরকার নয়। আগামীর প্রধানমন্ত্রী যখন হবেন আইনে আছে যে এই কমিটির চেয়ার হতে হবে প্রধানমন্ত্রী।
তিনি বলেন, অ্যাটর্নি জেনারেল সাহেব বলেছিলেন যে এই সরকার জনগণের সরকার। আমরা আমাদের উপস্থাপনায় বলেছি, এই সরকার রাজনৈতিক দল কর্তৃক সমর্থিত সরকার। জনগণের সরকার তখন হবে যখন জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হবে। এবং যে আগামী পার্লামেন্ট ইলেকশন হতে যাচ্ছে মধ্য ফেব্রুয়ারির আগে, সেই পার্লামেন্ট যে সরকারকে নির্বাচিত করবে সেই সরকারই হবে জনগণের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত সরকার।
বিএনপির আইন বিষয়ক এই সম্পাদক বলেন, আমরা এই বিষয়গুলো আগামী সংসদ নির্বাচন তথা সংসদ নির্বাচন পরবর্তীতে যে সরকার গঠিত হবে সেই সরকারের জন্য এই নীতিগত প্রশ্ন এবং নীতিগত বিষয়গুলা রাখার জন্য মহামান্য আদালতের কাছে উপস্থাপন করেছি এবং আমাদের লার্নেড ফ্রেন্ড অন্য দুইজন আছেন। ওনারা ওনাদের উপস্থাপন আদালতে করেছেন। তারা দুই একটা বিষয় এখানে অ্যাড্রেস করবেন।
এফএইচ/এমএমএআর/জেআইএম