জোটের ভোটে দলীয় প্রতীকের বিধান চ্যালেঞ্জ করে রিট

জোটের ভোটে দলীয় প্রতীকের বিধান চ্যালেঞ্জ করে রিট
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জোটবদ্ধ হলেও নিজ দলের প্রতীকে নির্বাচন করার বিধান চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে একটি রিট করা হয়েছে। জোটবদ্ধ হলেও নিজ দলের প্রতীকে নির্বাচন করতে হবে—এমন বিধান স্থগিত চাওয়া হয়েছে রিটে।
ববি হাজ্জাজের নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দল জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (এনডিএম) মহাসচিব মোমিনুল আমিনের পক্ষে বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বরে) হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় রিটটি করেন আইনজীবী ব্যারিস্টার সাহেদুল আজম।
তিনি বলেন, আগামী সপ্তাহে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চে এ রিটের ওপর শুনানি হতে পারে।
সংসদ নির্বাচনে জোট করলে নিজ দলের প্রতীকেই সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে—এমন বিধান এনে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধন অধ্যাদেশ জারি করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। গত ৩ নভেম্বর এ অধ্যাদেশ জারি করা হয়।
সংশোধনীতে বলা হয়, একাধিক দল জোটবদ্ধ হয়ে প্রার্থী দিলে তাকে নিজ দলের প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে। অর্থাৎ, বড় দলের সঙ্গে কোনো ছোট দল জোট করলে এবং ছোট দলের প্রার্থী ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে তিনি আর আগের মতো বড় দলের প্রতীকটি পাবেন না।
