তনির মামলায় সাংবাদিক নিবিড়কে জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ

তনির মামলায় সাংবাদিক নিবিড়কে জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ
নারী উদ্যোক্তা রোবাইয়াত ফাতিমা তনির মামলায় সাংবাদিক আকাশ নিবিড়কে জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
বুধবার (৩ ডিসেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানা এ আদেশ দেন।
এদিন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বনানী থানার এসআই এমদাদুল হক সাংবাদিক আকাশকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঁচদিনের রিমান্ডের আবেদন করেছিলেন।
আদালত শুনানি শেষে রিমান্ডের আবেদন নাকচ করে আকাশ নিবিড়কে দুদিন জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ দেন।
মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, সাইবার সুরক্ষা আইন লঙ্ঘন ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে তনি ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর ও অশ্লীল পোস্ট করা হয়েছে।
আদালতে শুনানি চলাকালে তনি বলেন, এই লোকটি আমাকে, আমার বাচ্চাদের নিয়ে হুমকি দিচ্ছে। আমার ছয় বছরের ছেলেকে জারজ বলে ডাকছে, মেয়েকে দিয়ে দেহব্যবসা করাবো বলে হুমকি দিয়েছে। আমার বাসার ঠিকানা প্রকাশ করেছে। আমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।
মামলায় উল্লেখ আছে, ২০১৮ সালে তনি ও তার স্বামী সাদাদ রহমানের বিয়ে হলেও আসামিরা সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের নিয়ে বিভ্রান্তিকর ভিডিও পোস্ট করছে। তনি অভিযোগ করেন, তারা চাঁদাও দাবি করেছে।
আদালতের বাইরে কারাগারে নেওয়ার পথে আকাশ নিবিড় অভিযোগ করে বলেন, ‘তনি একজন বড় অপরাধী। তার শাস্তি হওয়া উচিত।’
