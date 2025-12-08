  2. আইন-আদালত

হাইকোর্ট

দেশের মানুষ নির্বাচনমুখী, এ সময়ে রিট গ্রহণযোগ্য নয়

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:১৬ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
দেশের মানুষ নির্বাচনমুখী, এ সময়ে রিট গ্রহণযোগ্য নয়
হাইকোর্ট/ফাইল ছবি

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কার্যক্রম স্থগিত চেয়ে করা রিট আবেদনের শুনানিতে হাইকোর্ট বলছেন, দেশে এখন নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। দেশের মানুষ নির্বাচনমুখী। এই পর্যায়ে এসে নির্বাচন-সংক্রান্ত রিটের শুনানি ঠিক হবে না।

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) হাইকোর্টের বিচারপতি শিকদার মাহমুদুর রাজী ও বিচারপতি রাজিউদ্দিন আহমেদের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই কথা বলেন এবং রিটটি উত্থাপিত হয়নি মর্মে খারিজ করে দেন।

রিটটি শুনানির জন্য উপস্থাপন করা হলে রিটকারী আইনজীবীকে উদ্দেশ করে আদালত বলেন, দেশের মানুষ তো এখন নির্বাচনমুখী। নির্বাচন স্থগিত চেয়ে রিট করার এখন উপযুক্ত সময় নয়। এই ধরনের রিট এসময়ে গ্রহণযোগ্য নয়।

রিটকারী আইনজীবী মো. ইয়ারুল ইসলাম আদালতে তার রিটের পক্ষে শুনানি করেন। তিনি জাগো নিউজকে বলেন, আদালত বলেছেন, যেহেতু নির্বাচনের একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে, এ পর্যায়ে এসে রিট শুনানি করা ঠিক হবে না। আদালতের মনোভাব বুঝতে পেরে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আমি রিট আবেদনটি নট প্রেস (উত্থাপিত হয়নি) করে নিয়েছি। এটি এখন আর চালাবো না।

