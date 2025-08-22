আখনি বিরিয়ানি যেভাবে রান্না করবেন

আখনি বিরিয়ানি যেভাবে রান্না করবেন
চট্টগ্রাম ও সিলেটের ঐতিহ্যবাহী একটি বিশেষ খাবার হলো আখনি বিরিয়ানি। সাধারণ বিরিয়ানির চেয়ে একটু আলাদা। আখনি মূলত ইরান থেকেই বাংলাদেশে এসেছে। বেশ সুস্বাদু এই বিরিয়ানিতে মসলার পরিমাণ ঠিক রেখে ঘি ও দুধের ব্যবহার করা হয়। যেকোনো উৎসব বা বিশেষ দিনে আপনি চাইলে ঘরেই আখনি বিরিয়ানি বানিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে পারেন। রইলো আখনি বিরিয়ানির সহজ রেসিপি-
উপকরণ
১.মাংস ১ কেজি (গরু, মুরগি খাসি যেকোনো )
২. চিনিগুঁড়া চাল ১ কেজি
৩. পেয়াজ কুচি আধা কাপ
৪. টক দই আধা কাপ
৫. আদাবাটা ২ টেবিল চামচ
৬. রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ
৭. লবণ স্বাদমতো
৮. মরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ
৯. ধনিয়া গুঁড়া ১ চা চামচ
১০. জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ
১১. ঘি আধা কাপ
১২. দুধ আধা কাপ
১৩. কেওড়া জল ১ টেবিল চামচ
১৪. গোলাপ জল ১ টেবিল চামচ
১৫. পানি দেড় লিটার
১৬. ঘি ১ কাপ
১৭. দারুচিনি ২ টুকরা
১৮. এলাচ ৪-৫টি
১৯. লবঙ্গ ৫-৬টি
২০. তেজপাতা ২টি
২১. জায়ফল জয়ত্রী গুঁড়া চা চামচ
২২. জাফরান আধা চা চামচ
২৩. আলু ৩-৪টি
২৪. চিনি ১ চা-চামচ
২৫. পেঁয়াজ বেরেস্তা আধা কাপ
প্রস্তুত প্রণালি
প্রথমে মাংস ধুয়ে টক দই, আদা রসুন বাটা, লবণ, হলুদ, মরিচ, ধনিয়া ও জিরা গুঁড়া দিয়ে ১ ঘণ্টা মেরিনেট করে রেখে দিন।চাল ধুয়ে ৩০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। একটি বড় পাত্রে ঘি গরম করে তাতে দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, তেজপাতা,পেঁয়াজ দিয়ে ভেজে নিন। পেঁয়াজ ভাজা হয়ে এলে মেরিনেট করা মাংসে দুধ ও সামান্য পানি দিয়ে ঢেকে মাঝারি আঁচে ১০-১৫ মিনিট রান্না করুন।
অন্য একটি পাত্রে পানি গরম করে তাতে লবণ, দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ দিন। পানি ফুটে উঠলে চাল দিয়ে আধা সেদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে নিন। তারপর আলুগুলো সামান্য হলুদ ও লবণ মেখে হালকা ভেজে নিন। এবার রান্না করা মাংসের ওপরে ভেজে নেওয়া আলু ও আধা সেদ্ধ চাল দিন। এরপর কেওড়া জল, গোলাপ জল, জাফরান ও বেরেস্তা ছড়িয়ে দিন। ঢাকনা ভালোভাবে আটকিয়ে ৪০ মিনিট খুব কম আঁচে দমে রাখুন। হয়ে গেলে ঢাকনা খুলে ভালো করে নেড়েচেড়ে দিলেই তৈরি হয়ে যাবে আখনি বিরিয়ানি। এরপর নামিয়ে সালাদ বা বোরহানির সঙ্গে পরিবেশন করুন।
