সারাবছর কেন পা ফাটে

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৪৫ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
শীতে অনেকেরই পায়ের গোড়ালি ফাটে। তবে কেউ কেউ শুধু শীতকালে নয়, পায়ের গোড়ালি ফাটার সমস্যায় ভোগেন বছরজুড়েই। কিন্তু কেন পায়ের গোড়ালি ফাটে, জানেন? মূলত শুষ্কতা, ময়েশ্চারাইজেশনের অভাব, দূষণের কারণে পা ফাটতে পারে। তবে পায়ের গোড়ালি ফাটার পেছনে থাকতে পারে কিছু শারীরিক সমস্যাও।

আসুন জেনে নেওয়া যাক কেন পায়ের গোড়ালি ফাটতে পারে ও তার সমাধান কী-

ভিটামিনের ঘাটতি
ভিটামিন এ, ই, ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের অভাব ত্বকের নমনীয়তা কমিয়ে দেয়। ভিটামিন বি ও ভিটামিন সি ত্বকের যত্নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই এই ভিটামিনগুলোর অভাবে পায়ের গোড়ালি ফেটে যেতে পারে।

পানিশূন্যতা
শরীরে পানির ঘাটতি হলে পায়ের গোড়ালি ফাটতে পারে। এই সময়ে ঘাম হওয়ার কারণে শরীর থেকে পানি বের হয়ে যায়। যদি পর্যাপ্ত পানি না পান করা হয়, তাহলে ত্বক শুষ্ক হয়ে যেতে পারে এবং পায়ের গোড়ালি ফেটে যায়।

হরমোনজনিত সমস্যা
থাইরয়েডের সমস্যা, ডায়াবেটিস বা হরমোনের ভারসাম্যহীনতার কারণে পায়ের গোড়ালি ফাটতে পারে।

এগজিমার কারণে
এগজিমা এমন এক ধরনের ত্বকের রোগ, যার প্রভাবেও পায়ের ত্বক ফাটতে পারে। এই রোগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উপসর্গটি হলো ‘অ্যাটপিক ডার্মাটাইটিস’। এটি রোগের কারণে সারা শরীরে চুলকানি ও দাগের সৃষ্টি করে।

ফাঙ্গাল ইনফেকশনে
পায়ে ঘাম বেশি হলে ফাঙ্গাস জন্ম নিতে পারে, যা পায়ের ত্বকে সংক্রমণ ঘটিয়ে ফাটার কারণ হতে পারে।

সোরিয়াসিস রোগের কারণে
অসংক্রামক চর্মরোগ সোরিয়াসিসের ফলে পায়ের তালুতে পুরু, খসখসে চামড়ার স্তর তৈরি হতে পারে। এর ফলে ত্বক ফেটে যায়। এই রোগটি সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী হয়।

পায়ের গোড়ালি ফাটা দূর করবেন যেভাবে
>> প্রতিদিন ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন। ঘুমানোর আগে পায়ে নারকেল তেল ব্যবহার করতে পারেন।
>> হালকা কুসুম গরম পানিতে সামান্য লবণ ও অলিভ অয়েল দিয়ে পা পরিষ্কার করে নিন।
>> নরম ও আরামদায়ক জুতা পরুন, খুব শক্ত বা আঁটসাঁট জুতা এড়িয়ে চলুন।

>> প্রতিদিন খাদ্যতালিকায় পর্যাপ্ত পানি, বাদাম, মাছ, সবুজ শাকসবজি রাখুন।

