তারকাদের লিপস্টিক ট্রেন্ডে এখন কী আছে
লিপস্টিক শুধু রঙ নয়, এটা একধরনের ফ্যাশন স্টেটমেন্ট। একেকজন তারকা মঞ্চে বা রেড কার্পেটে যেভাবে ঠোঁট সাজান, সেটা খুব দ্রুত সবার মধ্যে ট্রেন্ডে পরিণত হয়। আর আপনি যদি চলমান ট্রেন্ডে সাজতে পছন্দ করেন, তাহলে জেনে নিন কোন সেলিব্রিটির ঠোঁটের রঙ এখন আলোচনায় আছে।
১. কাইলি জেনারের স্যাটিন লিপ
ছবি/কাইলি কসমেটিক্স
কাইলি জেনার সবসময়ই নতুন লিপস্টিক স্টাইল নিয়ে আলোচনা তৈরি করেন। সম্প্রতি তিনি হালকা পিংক ও ব্রাউন টোনের মিশ্রণে স্যাটিন ফিনিশ লিপস্টিক ব্যবহার করেছেন। এর সঙ্গে ব্রাউন লিপ লাইনার ঠোঁটকে দিতে পারে আরও শার্প ও ট্রেন্ডি লুক। অনেকেই এখন একে বলছেন `কনসিলার লিপস’।
২. জেন্ডায়ার ব্ল্যাকচেরি লিপস
ছবি/জেন্ডায়ার ব্যক্তিগত ইনস্টাগ্রাম
দর্শকদের সামনে জেন্ডায়া প্রায়ই সাহসী মেকআপ বেছে নেন। লাল কার্পেটে তার গাঢ় বেরি বা ব্ল্যাকচেরি শেডের লিপস্টিক তাই নজর কেড়েছে মেকআপ প্রেমীদের। এই ট্রেন্ড আবার ফিরে আসছে, কারণ গাঢ় ঠোঁট যে কোনো সাধারণ সাজকেও করে তোলে জাঁকজমকপূর্ণ।
৩. আরিয়ানা গ্র্যান্ডের ন্যুড লিপস
ছবি/ আরিয়ানা গ্র্যান্ডের ব্যক্তিগত ইনস্টাগ্রাম
অস্কারের লাল কার্পেটে আরিয়ানা গ্র্যান্ডেরি ন্যুড লিপস্টিক পরে হাজির হন। হালকা রঙের এই লুক তাকে দিয়েছিল একধরনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, যা অতিরিক্ত সাজ ছাড়াই নজর কাড়ে। ন্যুড লিপস্টিক এখন এমন এক স্টাইল যা অফিস, পার্টি বা ক্যাজুয়াল—সব জায়গাতেই মানিয়ে যায়।
৪. রিয়ানার গ্লসি ফিনিশ
ছবি/রিয়ানার ব্যক্তিগত ইনস্টাগ্রাম
রিয়ানা প্রায়ই নিজের মেকআপ লাইন থেকে ভিনাইল বা গ্লসি লিপস্টিক ব্যবহার করে ট্রেন্ড তৈরি করেন। ঠোঁটে চকচকে ফিনিশ এনে দেয় তরতাজা ভাব, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে এই ট্রেন্ড অনেক জনপ্রিয়।
ট্রেন্ডগুলো মাথায় রেখে আপনার মুড অনুযায়ী সাজিয়ে নিন নিজের ঠোঁটকে।
সূত্র: টিন ভোগ, হু হোয়াট ওয়্যার, স্টাইল শপ, অ্যাকসিও, ওমান ওউনাস
এএমপি/জিকেএস