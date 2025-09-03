পিরিয়ড স্বাভাবিক রাখে কলার ফুল

পিরিয়ড স্বাভাবিক রাখে কলার ফুল
সবজি হিসেবে বেশ উপকারী কলার মোচা বা কলার ফুল। বারোমাসি এই সবজি খেতেও ভীষণ সুস্বাদু। তবে আমাদের দেশে গ্রামে গঞ্জে অনেকে কলার মোচাকে ফেলনা মনে করেন। অথচ আয়রনসমৃদ্ধ কলার মোচা মানবদেহে রক্ত তৈরি করে। কলার মোচাতে আছে শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফেনলিক অ্যাসিড। সহজলভ্য এই সবজি পিরিয়ড স্বাভাবিক রাখে। পুষ্টিগুণে ভরপুর কলার মোচা সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে খাদ্যতালিকায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
আসুন জেনে নেওয়া যাক কলার মোচা বা ফুল কী কী উপকার করে-
পিরিয়ড স্বাভাবিক রাখে
নানান কারণে নারীদের অনিয়মিত পিরিয়ড হয়। আবার পিরিয়ডের সময় অনেকের প্রচন্ড ব্যথা হয়ে থাকে। পিরিয়ডের ব্যথা কমাতে ও অতিরিক্ত রক্তপাতের সমস্যা সমাধানে মোচার জুড়ি মেলা ভার। কলার মোচায় থাকা বিভিন্ন উপাদান পিরিয়ড চলাকালীন ব্যথা কমায়। সেই সঙ্গে এটি প্রোজেস্টেরন উত্পাদন বৃদ্ধি করে রক্তস্বল্পতা কমায়। যার ফলে অনিয়মিত পিরিয়ড চক্রকে স্বাভাবিক করে।
মন ভালো রাখে
কলার ফুলে আছে ম্যাগনেশিয়াম যা উদ্বেগ ও হতাশা কমায়। মন মেজাজ ভালো রাখতে সাহায্য করে। তাই ডায়েটে রাখতে পারেন কলার মোচা। এছাড়া এটি মুড সুইং নিয়ন্ত্রণ করে। অ্যান্টি ডিপ্রেশনের জন্য আলাদা করে কোনো ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন হবে না। কলার মোচা খেলে তা প্রাকৃতিকভাবেই ডিপ্রেশন কাটাতে সাহায্য করবে।
মাতৃদুগ্ধ বৃদ্ধি
কলার ফুল বা মোচায় রয়েছে প্রাকৃতিক ‘গ্যালাক্টাগাগ’, যা স্তন্যদানকারী মায়ের বুকের দুধ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। তাই বলা চলে কলার মোচা মাতৃদুগ্ধ তৈরিতে ভূমিকা রাখে।
হিমোগ্লোবিনের উৎস
রক্তের মূল উপাদান হিমোগ্লোবিনকে শক্তিশালী করতে কলার মোচার তুলনা হয় না। শরীরের রক্ত বাড়াতে সাহায্য করে কলার মোচা। তাই দেহে রক্তের পরিমাণ ঠিক রাখতে বা রক্তশূণ্যতায় ভোগা রোগীদের জন্য কলার মোচা খুব উপকারী।
পেটের সমস্যার সমাধান করে
মোচায় রয়েছে দ্রবণীয় এবং অদ্রবণীয় ফাইবার। তাই নিয়মিত মোচা খেলে অন্ত্রে উপকারী ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলে সহজেই গ্যাস, অ্যাসিডিটি, বমি, পেট খারাপের মতো সমস্যা থেকে দূর করতে সাহায্য করে।
হাড়ের ক্ষয় রোধ করে
কলার মোচায় কোয়েরসেটিন এবং ক্যাটেচিন নামক দুই উপাদান রয়েছে, যা হাড় ক্ষয় হতে দেয় না। তাই যারা হাড়ের ক্ষয়জনিত অসুখে ভুগছেন, তারা অবশ্যই নিয়মিত মোচা খাওয়ার অভ্যাস করতে পারেন।
চুলের যত্নে
কলার মোচায় থাকা সিলিকা উপাদান চুলের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে এবং চুলকে নরম ও স্বাস্থ্যকর করে তোলে, ঠিক যেমনটি বিভিন্ন কন্ডিশনারে পাওয়া যায়। কলার মোচা ব্যবহারে চুলের ভলিউম বেশি মনে হয়, চুল নরম হয়। কলার মোচা প্রাকৃতিক উপায়েই চুলের উপকার করে।
সূত্র: হেলথলাইন, টাইমস অব ইন্ডিয়া
