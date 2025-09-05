মেসির প্রিয় খাবার, বাড়িতে বানাবেন যেভাবে

মেসির প্রিয় খাবার, বাড়িতে বানাবেন যেভাবে
লিওনেল মেসি পায়ের জাদুতে যিনি মন কেড়েছেন কোটি কোটি ফুটবল অনুরাগীদের। তার মাঠের সাফল্য সবাইকে মুগ্ধ করেছেন। ফুটবলার বলে অনেক খাবার তাকে এড়িয়ে চলতে হয়। তবে তিনি খেতে পছন্দ করেন। স্বাস্থ্যটা ঠিক রাখতে নিজেকে সামলাতে হয় তাকে। জানেন কি কোন খাবারটি দেখলে মেসি আর নিজেকে সামলাতে পারেন না। সেটি হলো তার মায়ের হাতে তৈরি ‘মিলানেজ বা মিলানেসা’ ।
এটি আর্জেন্টিনার একটি জনপ্রিয় খাবার। এই খাবারটি মেসির ছোটবেলা থেকেই খুব প্রিয়। মেসি নিজেই জানান, মিলেনাসা তাকে তার বাড়ির কথা মনে করিয়ে দেয়।
অল্প উপকরণে তৈরি খাবারটি বানানো যায় সহজে। আপনি চাইলে বাড়িতে বানিয়ে খেতে পারেন মেসির প্রিয় খাবারটি।
আসুন জেনে নেওয়া যাক মেসির প্রিয় খাবার বাড়িতে মিলানেসা কীভাবে তৈরি করবেন -
উপকরণ
১. মুরগির ব্রেস্ট পিস ১ টি
২. ময়দা ৩ টেবিল চামচ
৩. ডিম ১ টি
৪. ব্রেডক্রাম্ব ৪ টেবিল চা চামচ
৫. টমেটো সস ২ টেবিল চামচ
৬. গোলমরিচ আধা চা চামচ
৭. রসুনবাটা আধা চা চামচ
৮. আদাবাটা আধা চা চামচ
৯. লবণ স্বাদমতো
১০. মোজারেলা চিজ ২ টেবিল চামচ
১১. তেল প্রয়োজনমতো
প্রস্তুত প্রণালি
মুরগির মাংস হাড় ছাড়িয়ে পাতলা করে কেটে নিন। মাংসের টুকরাগুলো লবণ ও গোলমরিচ, রসুনবাটা,আদাবাটা দিয়ে মাখিয়ে নিন। ময়দা গড়িয়ে ডিম ফেটিয়ে তার মধ্যে মাংস ডুবিয়ে নিন। এরপর ব্রেডক্রাম্বে মাংস গড়িয়ে নিন। ভালোভাবে ব্রেডক্রাম্বে গড়ানো হলে কিছুক্ষণ রেখে দিন। এবার চুলায় প্যানে তেল গরম করে মাংসগুলো সোনালি করে ভেজে নিন। ভাজা হয়ে গেলে, ভাজা মাংসের উপর টমেটো সস, মোজারেলা চিজ দিয়ে ৫ মিনিট বেক করে নিন। মিলেনাসা হয়ে গেলে গরম গরম পরিবেশন করুন।
আরও পড়ুন
এসএকেওয়াই/এমএস