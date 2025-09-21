ঘুমানোর আগে ধূমপানে বাড়ছে অনিদ্রা ও হৃদরোগের ঝুঁকি

ঘুমানোর আগে ধূমপানে বাড়ছে অনিদ্রা ও হৃদরোগের ঝুঁকি
যারা নিয়মিত ধূমপান করেন, তাদের অনেকেরই অভ্যাস রাতে খাওয়ার পর একটি সিগারেট খাওয়া। আবার অনেকেই আছেন, যারা রাত জেগে কাজ করেন এবং ঘন ঘন সিগারেট খান। এই দুই অভ্যাসই ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক। এই অভ্যাসের কারণে শরীরে নানান রকম রোগ দেখা দিতে পারে।
আসুন জেনে নেওয়া যাক রাতে খাবার পর সিগারেট খেলে কী কী সমস্যা হতে পারে-
মানসিক চাপ বাড়ায়
নিকোটিন শরীরে ডোপামিন (হ্যাপি হরমোন) নিঃসরণ করে। তাই সিগারেট খেলে সাময়িক স্বস্তি পাওয়া যায়। তবে শরীরে ডোপামিন লেভেল কমে গেলে, ক্লান্তি আবার ফিরে আসে এবং মানসিক চাপ বাড়ায়। তাই রাতে সিগারেট খেলে স্ট্রেস কমে না বরং বাড়ে।
হৃদরোগের ঝুঁকি
অনেক সময় রাত জেগে কাজ করার জন্য চা-কফির সঙ্গে ধূমপান করেন। স্বাস্থ্যের জন্য এটা খুবই খারাপ অভ্যাস। জার্নাল আনাল অ্যান্ড ইন্টার্নাল মেডিসিনের এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, যারা গরম চা-কফির সঙ্গে ধূমপান করেন তাদের খাদ্যনালির ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। এছাড়া চা-কফির সঙ্গে ধূমপান করলে ধমনীতে রক্তসঞ্চালন বেশ বাধার মুখে পড়ে। রক্তনালি সংকোচন বেড়ে যায় এবং নালিতে রক্তের প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে হৃদযন্ত্রে। আবার নিকোটিন এবং ক্যাফেইন একসঙ্গে মিলে হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দেয়। এতে করে হৃদযন্ত্রের ওপর বাড়তি চাপ পড়ে, ফলে এর কার্যক্ষমতা দ্রুত কমে আসে।
ঘুমের সমস্যা
রাতে কাজের ফাঁকে সিগারেট খেলে অনিদ্রা হতে পারে। সিগারেটে থাকা নিকোটিন অ্যাড্রিনালিনের মতো হরমোনও বাড়িয়ে দিতে পারে। এই অ্যাড্রিনালিন রাতে জাগিয়ে রাখে ঘুমকে বাধাগ্রস্ত করে, যার ফলে অনিদ্রা দেখা দিতে পারে।
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়
দিনের পর দিনে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে সিগারেট খেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যেতে পারে। ধূমপানের ধোঁয়া শরীরের ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাল সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে সাধারণ সর্দি-কাশি হলেও সহজে ভালো হতে চায় না।
বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত ধূমপান করেন, তাদের মধ্যে অনিদ্রায় ভোগার আশঙ্কা অন্যদের তুলনায় অনেকটাই বেশি। আর সিগারেট যদি খাওয়া হয় একদম বিছানায় যাওয়ার আগে, তবে সেই আশঙ্কা আরও বেড়ে যেতে পারে। আর শরীরে ঘুমের অভাব তৈরি হলে স্বাভাবিকভাবেই ডায়াবেটিস, মানসিক অবসাদের মতো সমস্যা বাড়ে।
সুতরাং সঠিক সময়ে ঘুমাতে যাওয়া এবং ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস করা জরুরি। পাশাপাশি ধূমপান করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
সূত্র: স্লিপ হেলথ ফাউন্ডেশন, টাইমস অব ইন্ডিয়া, দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস
