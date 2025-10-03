অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে খাবার রাখা কতটা নিরাপদ?
রুটি, লুচি, পরোটা কিংবা পাউরুটির মতো খাবার নরম ও গরম রাখতে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যবহার করা হয়। রেস্টুরেন্ট কিংবা রাস্তার ধারের দোকান থেকে খাবার কিনলে ফয়েলে মুড়িয়ে দেওয়া হয়। বাড়িতেও দিন দিন ফয়েল পেপারের ব্যবহার বেড়েছে। কিন্তু খাবার ফয়েলে মুড়িয়ে রাখলে তা শরীরের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে।
আসুন জেনে নেওয়া যাক অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে খাবার রাখলে কী কী ক্ষতি হতে পারে-
অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের ক্ষতিকর দিক
আগে ফয়েল পেপারে টিনের প্রলেপ দেওয়া হত। কারণ টিন খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে সাধারণত রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায় না। কিন্তু বর্তমানে টিন মূল্যবান ধাতু হওয়ায় ফয়েল পেপারে টিনের প্রলেপ দেওয়া হয় না। ফলে গরম খাবার অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে মুড়ে রাখলে বা এতে রান্না করলে ফয়েল থেকে অ্যালুমিনিয়াম খাদ্যে মিশে খাবারকে দূষিত করতে পারে।
অ্যাসিডিক খাবার যেমন টমেটো, লেবু কিংবা ভিনিগার থাকলে অ্যালুমিনিয়াম যৌগ খাবারের মধ্যে মিশে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। ফলে খাবারের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ায় ফয়েল গলে গিয়ে ধাতু খাবারে চলে আসতে পারে। এটি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ।
এছাড়া মাইক্রোওভেনে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যবহার করলে স্পার্ক হয়ে আগুন লাগার ঝুঁকি থাকে।
স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি
দীর্ঘমেয়াদে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে প্যাক করা খাবার খাওয়া মস্তিষ্কের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।
জার্নাল অফ অ্যালঝাইমার্স ডিজিজ-এ প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, শরীরে অতিরিক্ত অ্যালুমিনিয়াম জমলে তা অ্যালঝাইমার্স ও পার্কিনসন রোগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে।
এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এজেন্সি ফর টক্সিক সাবস্ট্যান্স অ্যান্ড ডিজিজ রেজিস্ট্রি অ্যালুমিনিয়ামকে ক্ষতিকর ২০০টি রাসায়নিকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে।
বিকল্প হিসেবে যা ব্যবহার করবেন
১. খাবার মুড়িয়ে রাখার জন্য অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের পরিবর্তে পার্চমেন্ট পেপার বা বেকিং পেপার ব্যবহার করতে পারেন।
২. অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে খাবার রাখার চেয়ে স্টিলের বাক্স ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া কাচের পাত্রে হালকা তেল ব্রাশ করে ব্যবহার করলে রান্নায় ফয়েলের মতো ফলাফল পাবেন।
৩. টক বা গরম খাবার ফয়েলে না রাখাই ভালো। তবে যদি খাবার সংরক্ষণ করতে হয়ে তাহলে অল্প সময়ের জন্য সংরক্ষণে ব্যবহার করুন, দীর্ঘ সময় নয়।
অ্যালুমিনিয়াম একটি ধাতু যা স্বাভাবিকভাবে অক্সিডাইজ হয়ে এক ধরনের সুরক্ষামূলক স্তর তৈরি করে। ফলে সাধারণ পাত্রে রান্না করলে তা থেকে খাবার সহজে দূষিত হয় না। তবে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ভিন্ন। তাই অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে।
