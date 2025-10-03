ব্লাউজ ছাড়া ও ফুলস্লিভ ব্লাউজের সঙ্গে জামদানি

ব্লাউজ ছাড়া ও ফুলস্লিভ ব্লাউজের সঙ্গে জামদানি
জামদানি বাংলার ঐতিহ্য ও গর্ব। ফ্যাশন-দুনিয়ার চল ও রঙের সঙ্গে তাল মেলানোর কারণে জামদানির প্রতি মানুষের আকর্ষণ বেড়েছে। ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান ও জামদানিকে ছড়িয়ে দিতে অনেকেই এখন জামদানি নিয়ে কাজ করছে। সেই যাত্রায় যুক্ত হয়েছে বলিউডও। সেখানকার তারকা মহলের নানান আয়োজনে অনেকের পরনেই এখন জামদানি দেখা যায়।
সম্প্রতি বলিউড তারকা আলিয়া ভাট ও সোনাম কাপুর জামদানি পরে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। মুম্বাইয়ে দুর্গাপূজার প্যান্ডেলে প্রতিমা দর্শনে গিয়েছিলেন আলিয়া। সেই অনুষ্ঠানেই জামদানি শাড়িতে দেখা গেছে তাকে। জলপাই রঙের জামদানি শাড়িতে অসাধারণ মানিয়েছে তাকে। শাড়ির পাড়ে ছিল সোনালি জরির জমকালো কাজ, যা উৎসবের আবহকে তুলে ধরেছে। শাড়িটির ডিজাইন করেছেন আবু জানি সন্দীপ খোসলা।
শাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে আলিয়া ভাট পরেছিলেন আইভরি চিকনকারি ডিপনেকের ফুলস্লিভ ব্লাউজ। তার পোশাকে ফুটে উঠেছে বাঙালির আভিজাত্য। টানা দেওয়া কানের দুল, লাল টিপ, কাজল কালো চোখ, চুড়ি ও আংটির কারণে মনে হচ্ছিল, আলিয়া যেন বাঙালির মেয়ে।
অন্যদিকে ঐতিহ্যবাহী ঢাকাই জামদানি পরে হইচই ফেলে দিয়েছেন অভিনেত্রী সোনম কাপুর। তাকে জামদানি শাড়িতে দেখে মুগ্ধ তার ভক্তরা। ফেসবুকে সোনাম কয়েকটি নতুন ছবি শেয়ার করেছিলেন। সেখানে দেখা গেছে, সাদা জামদানিতে স্নিগ্ধ এক তরুণীকে। খোলা চুলে, ব্লাউজ ছাড়া শাড়িতে তাকে দেখে মনে হবে যেন রবীন্দ্রনাথের কোনো উপন্যাস থেকে উঠে এসেছেন তিনি।
ছবিগুলোর সঙ্গে ক্যাপশনে সোনম লিখেছেন, ‘বাংলার ঐতিহ্যের প্রতীক ঢাকাই জামদানি শাড়িতে। সত্যিই সুন্দর এবং চিরন্তন।’ তার ছবিগুলো দেখে অনেকে প্রংশসা করে লিখেছেন, সোনম কাপুর ঢাকাই জামদানির মতো ঐতিহ্যবাহী পোশাককে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নতুন করে তুলে ধরলেন।
কেবল জামদানিই নয়, বলিউড অভিনেত্রীদের অনেকেই বাঙালি সাজে কাতান, তসর, সিল্কের মতো শাড়িও বেছে নেন। নিজেদের আটপৌরে পোশাকের বিরতিতে সেসব শাড়িতে রানির মতো সেজে ওঠেন তারা।
