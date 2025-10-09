মানসিক চাপে কি ডায়াবেটিস বাড়তে পারে

মানসিক চাপে কি ডায়াবেটিস বাড়তে পারে
বেশি খেলে ডায়াবেটিস বেড়ে যায়, মিষ্টি খেলেও বেড়ে যায় – এগুলো সবারই জানা। কিন্তু আপনি কি জানেন যে, মন খারাপ হলেও আপনার রক্তে শর্করার ওপর প্রভাব পড়ে?
আমরা সাধারণত ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে খাবার বা শারীরিক পরিশ্রমকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। কিন্তু মানসিক চাপ বা স্ট্রেসও রক্তে শর্করার মাত্রাকে প্রভাবিত করে। তাই দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ শুধু মনের ক্ষতি করে না, ডায়াবেটিস রোগীর শরীরেও এটি বড় ধরনের বিপর্যয় আনতে পারে। তবে প্রশ্ন থাকতে পারে- কেন?
মানসিক চাপ কীভাবে রক্তে শর্করা বাড়িয়ে দেয়
যখন আমরা মানসিক চাপে থাকি, তখন শরীরে কর্টিসল বা স্ট্রেস হরমোন ও অ্যাড্রেনালিন নামের দুইটি হরমোন বেড়ে যায়। এগুলো শরীরকে ‘ফাইট অর ফ্লাইট’ প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত করে রাখে। অর্থাৎ, বিপদের মুখে দ্রুত শক্তি পেতে শরীর লিভার থেকে অতিরিক্ত গ্লুকোজ রক্তে ছেড়ে দেয়।
যদি এই চাপ স্বল্পমেয়াদি হয়, তাহলে শরীর দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। কিন্তু দীর্ঘ সময় মানসিক চাপ থাকলে কর্টিসলের মাত্রা দীর্ঘস্থায়ীভাবে বাড়ে, যার ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এতে ইনসুলিনের কার্যকারিতাও কমে যায়, যা ‘ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স’ নামে পরিচিত।
বিজ্ঞান যা বলে
১. আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশন–এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, মানসিক চাপ ডায়াবেটিসের ‘সাইলেন্ট ট্রিগার’ হিসেবে কাজ করে।
২.অন্যদিকে, ২০২২ সালে জার্নাল অব সাইকোসোমাটিক রিসার্চ–এ প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে উদ্বেগ, কাজের চাপ ও ঘুমের অভাব থাকা মানুষের মধ্যে টাইপ–২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি প্রায় ৪৫ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যায়।
৩. আরও একটি গবেষণা, বিএমসি এন্ডোক্রাইন ডিসঅর্ডার্স জার্নাল (২০২১)–এর তথ্যমতে, যারা নিয়মিত মানসিক চাপে থাকেন, তাদের ইনসুলিন সেনসিটিভিটি বা ইনসুলিন গ্রহণক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।
তাই মানসিক চাপ সামলাতে পারলে আপনার ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়ে যায়। কারণ, স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণ করা মানে শুধু মানসিক শান্তি নয় - এটা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
বিশেষজ্ঞরা বলেন, প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটা, নিয়মিত মেডিটেশন বা প্রার্থনা করা, পর্যাপ্ত ঘুম, এবং পছন্দের কাজে নিজেকে যুক্ত রাখা স্ট্রেস বা মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।
হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের তথ্যমতে, মাইন্ডফুলনেস-বেইজড স্ট্রেস রিডাকশন পদ্ধতি প্রয়োগ করলে ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে শর্করার মাত্রা গড়ে ১২ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে।
মনের ভারসাম্য না থাকলে শরীরও ভারসাম্য হারায়। তাই মানসিক চাপ কমান, নিজেকে সুস্থ রাখুন।
সূত্র: আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশন, জার্নাল অব সাইকোসোমাটিক রিসার্চ, বিএমসি এন্ডোক্রাইন ডিসঅর্ডার্স, হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল
