গ্লুটেন কি আসলেই ক্ষতিকর
সম্প্রতি অনেকেই ‘গ্লুটেন-ফ্রি’ বা গ্লুটেনবিহীন খাবারের দিকে ঝুঁকছেন। কেউ মনে করেন গ্লুটেন শরীরের জন্য ক্ষতিকর, আবার কেউ বলেন এটি ওজন কমাতে সাহায্য করে। কিন্তু আসলে কি তাই? গ্লুটেন কি সত্যিই এতটা বিপজ্জনক, নাকি অকারণে আমরা ভয় পাচ্ছি?
গ্লুটেন হলো এক ধরনের প্রোটিন, যা গম, যব ও বার্লি জাতীয় শস্যে পাওয়া যায়। এটি মূলত আটা বা রুটিকে টানটান ও ফোলাভাব দেয়। সহজভাবে বললে, গ্লুটেনের কারণেই রুটি বা পাউরুটি নরম ও চিবোনো যায়। তাই এটি একেবারে অপ্রয়োজনীয় কিছু নয়।
নভেম্বর হলো গ্লুটেন-ফ্রির ডায়েট সচেতনতা মাস। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, গ্লুটেন শুধু নির্দিষ্ট কিছু মানুষের জন্য ক্ষতিকর। যেমন যাদের সিলিয়াক ডিজিজ, নন-সিলিয়াক গ্লুটেন সেনসিটিভিটি বা গম অ্যালার্জি আছে, তাদের জন্য গ্লুটেন সমস্যা তৈরি করতে পারে।
সিলিয়াক ডিজিজে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে গ্লুটেন ঢুকলে রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা তা শত্রু হিসেবে ধরে নিয়ে অন্ত্রের ক্ষতি করে। এর ফলে পেট ব্যথা, গ্যাস, ডায়রিয়া, ক্লান্তি, ওজন কমে যাওয়া এমনকি আয়রন ও ক্যালসিয়াম শোষণে বাধা তৈরি হতে পারে।
তবে যাদের এ ধরনের কোনো সমস্যা নেই, তাদের জন্য গ্লুটেন মোটেও ক্ষতিকর নয়। বরং গ্লুটেনযুক্ত খাবার যেমন গম, ওটস বা বার্লি — এসব শস্যে প্রচুর ফাইবার, ভিটামিন বি, আয়রন ও মিনারেল থাকে, যা শরীরের জন্য উপকারী। গ্লুটেনবিহীন ডায়েট মেনে চললে অনেক সময় শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতিও দেখা দিতে পারে।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও হার্ভার্ড হেলথ পাবলিকেশন জানিয়েছে, অপ্রয়োজনে গ্লুটেন বাদ দিলে কোনো স্বাস্থ্য উপকারিতা পাওয়া যায় না। বরং গ্লুটেনবিহীন প্রক্রিয়াজাত খাবারে অনেক সময় বাড়তি চিনি ও চর্বি যুক্ত থাকে, যা উল্টো শরীরের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।
তাই বিশেষ কোনো অসুখ না থাকলে গ্লুটেন নিয়ে ভয় পাওয়ার কারণ নেই। বরং পরিমিত পরিমাণে গমজাত খাবার খাওয়া, পর্যাপ্ত ফাইবার ও সবজি রাখা—এই ভারসাম্যই শরীরের জন্য সবচেয়ে ভালো।
সূত্র: হার্ভার্ড হেলথ পাবলিকেশন, মায়ো ক্লিনিক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
এএমপি/জিকেএস