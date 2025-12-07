গায়েহলুদে মুখের হলুদ ছোপ এড়ানোর সঠিক উপায়
রূপচর্চায় প্রাচীনকাল থেকে হলুদের ব্যবহার চলে আসছে। বিয়ের আগে কনের গায়েহলুদ মাখা একটি বহু পুরোনো রেওয়াজ। গায়েহলুদ হলে কাঁচা হলুদের মতোই রূপ ফুটে ওঠে-এই ধারণা থেকেই সম্ভবত এই রেওয়াজ। তবে শুধু রেওয়াজ নয়, হলুদে থাকা বিভিন্ন উপাদান সত্যিই ত্বকের জন্য উপকারী।
কিন্তু ভয় আছে গায়ে হলুদ নিয়ে। যদি মুখেও হলুদ মাখে তাহলে কাঁচা হলুদের দাগ ত্বক থেকে সহজে ওঠে না। যতই ফেসওয়াশ ব্যবহার করুন না কেন, ত্বকে হলদেটে ছোপ থেকে যায়। স্পর্শকাতর ত্বকে হলে র্যাশ, জ্বালা বা চুলকানি দেখা দিতে পারে।
সুতরাং, কাঁচা হলুদ বা হলুদ গুঁড়া কখনোই সরাসরি ত্বকে মাখা উচিত নয়। এই সমস্যাগুলো এড়াতে হলে হলুদের পেস্টের সঙ্গে কিছু উপাদান মিশিয়ে ব্যবহার করতে হবে। এতে ত্বক নিরাপদ থাকে এবং মুখে হলুদ ছোপও পড়ে না।
আসুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে হলুদ ব্যবহার করবেন-
১. বেসন ও টকদই মিশিয়ে প্যাক তৈরি করুন
গায়ে হলুদের সময় কাঁচা হলুদ বা হলুদ গুঁড়ার সঙ্গে সরিষা তেল মেশান। শুধু তেল দিয়ে চলবে না; বেসন এবং টকদই মিশালে মুখ ধোয়ার সময় সহজে হলুদ ছোপ উঠে যাবে এবং ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়বে।
২. বেকিং সোডা ও লেবুর রস ব্যবহার করুন
হলুদের প্যাকে এক চিমটি বেকিং সোডা এবং লেবুর রস মিশিয়ে নিন। তবে এর আগে প্যাচ টেস্ট করে নিন। স্পর্শকাতর ত্বকে বেকিং সোডা ও লেবুর রস ব্যবহার এড়ানো উচিত। এই দুই উপাদান থাকলে মুখে হলুদের ছোপ পড়ার আশঙ্কা থাকে না।
৩. ফেসওয়াশের সঙ্গে মেকআপ রিমুভার ব্যবহার করুন
শুধু ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ পরিষ্কার করলে হলুদ ছোপ উঠে যাবে না। মেকআপ রিমুভার ব্যবহার করলে আরও কার্যকর হবে। এছাড়া গায়েহলুদে অংশ নেওয়ার আগে ত্বকে ময়েশ্চারাইজার বা নারিকেল তেল মেখে নিন।
৪. ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে
হলুদের সঙ্গে গাজরের রস ও অলিভ অয়েল মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। ব্রণ দূর করতে কাঁচা হলুদের সঙ্গে চন্দন গুঁড়া ও লেবুর রস মিশান। ১৫ মিনিট পর উষ্ণ পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
সর্তকতা
যেকোনো প্রাকৃতিক হারবাল উপাদান যেমন দুধ, মধু, দই বা বেসনের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা সবসময় উত্তম। এতে ত্বক নিরাপদ থাকে এবং সুন্দর উজ্জ্বলতা বজায় থাকে।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া , দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ও অন্যান্য
