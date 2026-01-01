  2. লাইফস্টাইল

স্বাদ পাল্টাতে বানিয়ে নিন পালং চিকেন

প্রকাশিত: ১২:১৩ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
পালং চিকেন, ছবি: সংগৃহীত

প্রতিদিনের রান্নায় একঘেয়েমি চলে এলে স্বাদে একটু বদল আনার সময় আসে। রোজকার ঝোল বা ভুনার বাইরে ভিন্ন কিছু চাইলে পালং চিকেন হতে পারে দারুণ সমাধান। পালং শাকের পুষ্টিগুণ আর চিকেনের রসালো স্বাদের মেলবন্ধনে তৈরি এই পদটি যেমন সুস্বাদু, তেমনি স্বাস্থ্যকরও। সহজ মসলা আর হালকা ঝালের এই রেসিপি পরিবারের সবার মন জিতে নেবে একেবারেই নতুন স্বাদে। রইলো রেসিপি-

উপকরণ

  • মুরগির মাংস আধা কেজি
  • ধনেপাতা বাটা ১ কাপ
  • পালং শাক ২৫০ গ্রাম
  • পেঁয়াজ ২টি
  • কাঁচা মরিচ ৫টি
  • আদা-রসুন বাটা ১ চামচ
  • এলাচ ২টি
  • লবঙ্গ ২টি
  • আস্ত জিরা ১ চামচ
  • গোলমরিচ গুঁড়ো ১ চামচ
  • হলুদ গুঁড়ো ১ চামচ
  • মাখন ২ চামচ
  • চিনি ২ চামচ
  • লবণ স্বাদমতো
  • তেল পরিমাণ মতো
  • লেবুর রস ১ চামচ

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমেই মুরগির মাংস কেটে পরিষ্কার করে নিন। এরপর এতে লেবুর রস, লবণ, চিনি, ধনেপাতা বাটা, গোলমরিচ, আদা-রসুন বাটা আর হলুদ দিয়ে মাখিয়ে ১৫ মিনিট রেস্টে রাখুন। এবার পালং শাক সেদ্ধ করে নিন। সেদ্ধ করা শাক বেটে অথবা ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিন।

পরবর্তীতে একটি কড়াইয়ে পরিমাণ মতো তেল গরম করে তাতে জিরা, এলাচ, লবঙ্গ, কাঁচা মরিচ দিয়ে ভাজুন। এরপর এতে পেঁয়াজ দিয়ে দিন। পেঁয়াজ কিছুটা বাদামি রং হয়ে এলে তাতে মাখিয়ে রাখা মাংস দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিন। কষানো হয়ে গেলে তাতে পালংশাক বাটা দিয়ে দিন। এরপর খুব ভাল করে কষিয়ে নিয়ে অল্প পানি দিয়ে ঢেকে দিন। মিনিট ১০ পরে নামিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে সুস্বাদু পালং চিকেন।

