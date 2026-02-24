গরমে তৃষ্ণা মেটাবে তরমুজের শরবত
গরমের আগুনে ঝুলে থাকা শরীর আর সারাদিনের রোজার পর তৃষ্ণা মেটানোর জন্য তরমুজের শরবত হতে পারে একদম উপযুক্ত। স্বাদে মিষ্টি, পানিতে ভরপুর ও তাজা তরমুজের জুস তাড়াতাড়ি এনে দেয় সতেজতা। হালকা, পুষ্টিকর এবং সহজে বানানো যায় এমন এই শরবত ইফতারের টেবিলেও এনে দেয় স্বাচ্ছন্দ্য এবং রিফ্রেশিং মুহূর্ত। রইলো রেসিপি-
উপকরণ
- তরমুজ কুঁচি ২ কাপ
- চিনি ২ টেবিল চামচ
- বিট লবণ আধা চা চামচ
- লেবুর রস ২ চা চামচ
- বরফ কুঁচি
আরও পড়ুন:
- অল্প সময়ে বানিয়ে নিন তেঁতুলের শরবত
- ইফতারে থাকুক পুষ্টিকর খেজুরের শরবত
- ইফতার হোক শরবতে মোহাব্বতের সঙ্গে
যেভাবে তৈরি করবেন
এই শরবত বানানো যায় অল্প সময়েই। সব উপকরণ একসাথে ব্লেন্ড করে ছেঁকে নিলেই তৈরি হয়ে যায় এই মজাদার ও স্বাস্থ্যকর শরবতটি। এবার স্বাদ বাড়ানোর জন্য আপনি এটিকে ফ্রিজে রাখতে পারেন অথবা পরিবেশন করতে পারেন বরফ কুচি দিয়ে।
জেএস/