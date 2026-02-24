  2. লাইফস্টাইল

গরমে তৃষ্ণা মেটাবে তরমুজের শরবত

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৩২ পিএম, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
গরমে তৃষ্ণা মেটাবে তরমুজের শরবত
প্রতীকী ছবি, এআই দিয়ে বানানো

গরমের আগুনে ঝুলে থাকা শরীর আর সারাদিনের রোজার পর তৃষ্ণা মেটানোর জন্য তরমুজের শরবত হতে পারে একদম উপযুক্ত। স্বাদে মিষ্টি, পানিতে ভরপুর ও তাজা তরমুজের জুস তাড়াতাড়ি এনে দেয় সতেজতা। হালকা, পুষ্টিকর এবং সহজে বানানো যায় এমন এই শরবত ইফতারের টেবিলেও এনে দেয় স্বাচ্ছন্দ্য এবং রিফ্রেশিং মুহূর্ত। রইলো রেসিপি-

উপকরণ

  • তরমুজ কুঁচি ২ কাপ
  • চিনি ২ টেবিল চামচ
  • বিট লবণ আধা চা চামচ
  • লেবুর রস ২ চা চামচ
  • বরফ কুঁচি

আরও পড়ুন:

যেভাবে তৈরি করবেন

এই শরবত বানানো যায় অল্প সময়েই। সব উপকরণ একসাথে ব্লেন্ড করে ছেঁকে নিলেই তৈরি হয়ে যায় এই মজাদার ও স্বাস্থ্যকর শরবতটি। এবার স্বাদ বাড়ানোর জন্য আপনি এটিকে ফ্রিজে রাখতে পারেন অথবা পরিবেশন করতে পারেন বরফ কুচি দিয়ে।

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

অল্প সময়ে বানিয়ে নিন তেঁতুলের শরবত

অল্প সময়ে বানিয়ে নিন তেঁতুলের শরবত

ইফতারে থাকুক পুষ্টিকর খেজুরের শরবত

ইফতারে থাকুক পুষ্টিকর খেজুরের শরবত

ইফতার হোক শরবতে মোহাব্বতের সঙ্গে

ইফতার হোক শরবতে মোহাব্বতের সঙ্গে

ইফতারে রাখুন শসা-লেবুর শরবত

ইফতারে রাখুন শসা-লেবুর শরবত

সহজ উপকরণে বানিয়ে নিন পুদিনার শরবত

সহজ উপকরণে বানিয়ে নিন পুদিনার শরবত

রমজানে শরীর চাঙ্গা রাখবে দুধ তোকমার শরবত

রমজানে শরীর চাঙ্গা রাখবে দুধ তোকমার শরবত