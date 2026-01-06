শীতে প্রতিদিন গোসল, উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি

শীতে প্রতিদিন গোসল, উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি
শীতকাল এলেই গোসল নিয়ে দ্বিধা শুরু হয়। ঠান্ডার কারণে যেমন গোসলের আগ্রহ কমে যায়, তেমনি ত্বক হয়ে ওঠে বেশি শুষ্ক ও স্পর্শকাতর। এই সময় অনেকে পরিষ্কার থাকার নামে প্রতিদিন গোসল করলেও, বিশেষজ্ঞদের মতে অতিরিক্ত গোসল শীতে ত্বকের জন্য উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি করতে পারে।
বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, শীতকালে নিয়মিত গরম কিংবা ঠান্ডা পানিতে গোসল করলে ত্বক দ্রুত তার স্বাভাবিক আর্দ্রতা হারায়। বিশেষ করে গরম পানির ব্যবহার ত্বককে আরও রুক্ষ করে তোলে। এমনকি প্রতিদিন গরম পানিতে গোসলের অভ্যাস হজমের গোলযোগ বা কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যাও বাড়াতে পারে। তাই শীতে গোসলের বিষয়ে কিছুটা সংযম ত্বকের সুস্থতার জন্য জরুরি।
ত্বক নিজেই পারে সুরক্ষা দিতে
মানবদেহের ত্বকের একটি প্রাকৃতিক সুরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে, যা নিয়মিত নিজেকে পরিষ্কার রাখে। দৈনন্দিন ধুলাবালি ছাড়া এক–দুই দিনে ত্বক খুব বেশি অপরিষ্কার হয়ে পড়ে না। বরং শীতকালে ত্বকে থাকা কিছু উপকারী ব্যাকটেরিয়া ত্বকের আর্দ্রতা ও ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।
চর্মরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিদিন গোসল করলে এসব উপকারী ব্যাকটেরিয়া নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এর ফল হিসেবে ত্বক ফেটে যাওয়া, অতিরিক্ত শুষ্কতা, চুলকানি কিংবা বিভিন্ন চর্মসমস্যার ঝুঁকি বাড়ে। শীতের সময় সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার গোসল করলেই শরীর পরিষ্কার ও সুস্থ রাখা সম্ভব।
পানির তাপমাত্রা নিয়ে সতর্কতা
শীতে অনেকেই আরামের জন্য খুব গরম পানি ব্যবহার করেন, কিন্তু এটি ত্বকের প্রাকৃতিক তেল ধ্বংস করে দেয়। ফলে ত্বক হয়ে ওঠে নিষ্প্রাণ ও রুক্ষ।
বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হলো গোসলের পানির তাপমাত্রা যেন খুব বেশি গরম না হয়। স্বাভাবিক পানির সঙ্গে অল্প গরম পানি মিশিয়ে ব্যবহার করাই সবচেয়ে নিরাপদ। অতিরিক্ত গরম পানি শুধু ত্বকের ক্ষতিই করে না, শরীরের স্বাভাবিক আরামও কমিয়ে দেয়।
নখের ক্ষতিও কম নয়
প্রতিদিন গরম পানিতে গোসলের আরেকটি দিক হলো নখের সমস্যা। গরম পানির সংস্পর্শে নখ ফুলে যায়, দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সহজেই ভেঙে যেতে পারে। কারণ গোসলের সময় নখ অতিরিক্ত পানি শোষণ করে নেয়, যার ফলে নখের স্বাভাবিক তেল ও আর্দ্রতা নষ্ট হয়।
বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, গোসলের সময় ১০ মিনিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাই ভালো। দীর্ঘ সময় ধরে গোসল করলে নখ ও ত্বক দু’টোরই ক্ষতির আশঙ্কা বাড়ে।
সামাজিক অভ্যাস না শরীরের চাহিদা?
বোস্টনের চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ড. র্যানেল্লা হির্সচের মতে, অনেকেই প্রতিদিন গোসল করেন মূলত সামাজিক অভ্যাসের কারণে, প্রকৃত প্রয়োজনের জন্য নয়। গবেষণায় দেখা গেছে, শীতকালে ত্বকের স্বাভাবিক পরিষ্কার থাকার প্রক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রেই গোসলের চেয়ে বেশি কার্যকর। যদি প্রতিদিন ভারী শারীরিক পরিশ্রম না করেন, অতিরিক্ত ঘাম না ঝরে বা খুব নোংরা পরিবেশে কাজ না করতে হয়, তাহলে সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার গোসল করাই যথেষ্ট।
শীতকালে সুস্থ ত্বক মানেই বেশি গোসল নয়। বরং গোসলের সংখ্যা কমানো, পানির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং ত্বকের স্বাভাবিক ছন্দকে সম্মান করাই হতে পারে শীতের সবচেয়ে কার্যকর যত্ন।
