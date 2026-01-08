স্বাভাবিক আবহাওয়াতেও শীত লাগছে কেন? জানুন কারণ

স্বাভাবিক আবহাওয়াতেও শীত লাগছে কেন? জানুন কারণ
স্বাভাবিক আবহাওয়া থাকা সত্ত্বেও অনেকেরই সারাক্ষণ শীত শীত লাগে, হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায় বা শরীর দুর্বল মনে হয়। বিষয়টিকে অনেক সময় সাধারণ ঠান্ডা বা আবহাওয়ার প্রভাব ভেবে এড়িয়ে যাওয়া হয়। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, এমন অনুভূতির পেছনে শরীরের ভেতরের কিছু সমস্যা বা প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতি দায়ী হতে পারে। রক্তস্বল্পতা, ভিটামিনের অভাব কিংবা হরমোনজনিত অসামঞ্জস্য সব মিলিয়ে স্বাভাবিক তাপমাত্রাতেও শীত বেশি লাগা শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্ক সংকেত হতে পারে।
এমন অনুভূতির পেছনে শুধু আবহাওয়া নয়, শরীরের ভেতরের কিছু সমস্যাও দায়ী হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, শরীরে অতিরিক্ত শীত অনুভূত হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো ভিটামিন বি-১২-এর ঘাটতি।
কেন ভিটামিন বি-১২ কম হলে বেশি শীত লাগে?
ভিটামিন বি-১২ শরীরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পুষ্টি উপাদান। এই ভিটামিন রক্তে লাল রক্তকণিকা তৈরিতে সহায়তা করে। শরীরে বি-১২-এর অভাব হলে রক্তস্বল্পতা বা অ্যানিমিয়া দেখা দিতে পারে। এর ফলে রক্তে অক্সিজেন বহনের ক্ষমতা কমে যায়। পর্যাপ্ত অক্সিজেন না পৌঁছালে হাত-পা ঠান্ডা লাগা, শরীর দুর্বল হয়ে পড়া এবং সারাক্ষণ শীত শীত ভাব অনুভূত হওয়া স্বাভাবিক।
আরও যেসব ঘাটতিতে শীত বেশি অনুভূত হয়
আয়রনের অভাব: আয়রনের ঘাটতিও রক্তস্বল্পতা বাড়িয়ে তোলে, যার প্রভাবে শরীর দ্রুত ঠান্ডা অনুভব করে।
ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি: এই ভিটামিন কমে গেলে পেশি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ঠান্ডার প্রতি সংবেদনশীলতা বাড়ে।
থাইরয়েড হরমোনের সমস্যা: থাইরয়েড হরমোন কমে গেলে (হাইপোথাইরয়েডিজম) শরীরের তাপ উৎপাদন কমে যায়, ফলে সব সময় শীত লাগতে পারে।
যে লক্ষণগুলো উপেক্ষা করবেন না
- হাত ও পা সব সময় ঠান্ডা থাকা
- সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়া বা মাথা ঘোরা
- ত্বক ফ্যাকাসে দেখানো
- মনোযোগ ধরে রাখতে অসুবিধা হওয়া
কী করবেন?
শরীরে এ ধরনের লক্ষণ দেখা দিলে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। প্রয়োজনে রক্ত পরীক্ষা করিয়ে ঘাটতির বিষয়টি নিশ্চিত করুন। পাশাপাশি দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় ডিম, দুধ, মাছ, মাংস ও সবুজ শাকসবজি অন্তর্ভুক্ত করার দিকে নজর দিন।
তথ্যসূত্র: এনডিটিভি
