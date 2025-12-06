  2. লাইফস্টাইল

হালকা শীতে যেসব পোশাকে দেখাবে স্টাইলিশ

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:২০ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
হালকা শীতে যেসব পোশাকে দেখাবে স্টাইলিশ
অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী, ছবি: সোশ্যাল মিডিয়া থেকে

শীতে এখনো তেমন দাপট নেই, তবে ধীরে ধীরে প্রকৃতি দিচ্ছে ঠান্ডার ইশারা। এই সময় ভারী পোশাকের দরকার না হলেও সাজগোজে ঢিল দিলে চলে না। বরং হালকা কিন্তু স্টাইলিশ পোশাকেই পাওয়া যায় সবচেয়ে সুন্দর ও স্মার্ট লুক। ডেনিম শার্ট, ক্যাজুয়াল টপস, স্লিম–ফিট কটি কিংবা হালকা সোয়েট শার্ট ঠিকঠাক নির্বাচন করলেই পুরো লুক হয়ে উঠতে পারে আরও পরিপাটি ও আকর্ষণীয়। চলুন জেনে নেই শীতের শুরুর এই সময়টায় কোন পোশাকগুলো আপনাকে রাখবে একই সঙ্গে আরামদায়ক ও ফ্যাশনেবল।

হালকা শীতে যেসব পোশাকে দেখাবে স্টাইলিশ

শীত শুরুর এই সময়ে ছেলে-মেয়েদের ফ্যাশন নিয়ে দ্বিধা থাকাটা স্বাভাবিক। কোন পোশাক হলে আরামও পাওয়া যাবে, আবার দেখাতেও হবে স্টাইলিশ এই হিসেব মেলাতেই হয় যত ভাবনা। তবে এলোমেলো পোশাক বেছে নিয়ে নয়, বরং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সঠিক পোশাকেই তৈরি করতে হবে নিজের স্টাইল স্টেটমেন্ট। যেহেতু শীত এখনো তীব্র হয়নি, তাই বেছে নেওয়া উচিত হালকা লেয়ারিং এবং ক্যাজুয়াল লুকের পোশাক।

হালকা শীতে যেসব পোশাকে দেখাবে স্টাইলিশ

এই সময়ের জন্য সবচেয়ে প্র্যাকটিক্যাল ও জনপ্রিয় বিকল্প হলো ডেনিমের শার্ট ও টপস। পাশাপাশি হালকা জ্যাকেট, কটি, সোয়েট শার্টও থাকতে পারে পছন্দের তালিকায়। বাজারে এখন ছেলে–মেয়েদের জন্য আধুনিক নকশার কটি বেশ প্রচলিত, যা ট্রেন্ডের শীর্ষেই রয়েছে।

হালকা শীতে যেসব পোশাকে দেখাবে স্টাইলিশ

বিশেষ করে ডেনিম এই ফ্যাব্রিকটাই হালকা শীতে সবচেয়ে আরামদায়ক এবং স্টাইল বজায় রাখার সহজ উপায়। এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে নানা ধরনের সমসাময়িক প্রিন্ট, চেক বা স্ট্রাইপ ডিজাইন সঙ্গে ক্ল্যাসিক কাট; যা ডেনিম প্যান্টের সঙ্গেও মানানসই, আবার গ্যাবার্ডিন বা সেমিফরমাল প্যান্টের সঙ্গেও রাখে নিখুঁত ভারসাম্য।

হালকা শীতে যেসব পোশাকে দেখাবে স্টাইলিশ

হালকা শীত মানেই সহজ, আরামদায়ক কিন্তু স্মার্ট পোশাক যা আপনাকে একই সঙ্গে দেবে কমফোর্ট ও স্টাইল, দুটোই।

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

প্রি-ড্রেপড বেনারসিতে কারিনার স্টাইল স্টেটমেন্ট

প্রি-ড্রেপড বেনারসিতে কারিনার স্টাইল স্টেটমেন্ট

লেইস ব্লাউজ ও কালো শাড়িতে নজরকাড়া কাজল

লেইস ব্লাউজ ও কালো শাড়িতে নজরকাড়া কাজল

ডিস্কোর ঝলমলে সাজে নজরকাড়া কেয়া পায়েল

ডিস্কোর ঝলমলে সাজে নজরকাড়া কেয়া পায়েল

আলোচনায় তাসনিয়া ফারিণের নতুন লুক

আলোচনায় তাসনিয়া ফারিণের নতুন লুক

ড্রেপড হল্টারনেক লুকে আবেদনময়ী ফারিয়া

ড্রেপড হল্টারনেক লুকে আবেদনময়ী ফারিয়া

নভেম্বরে তারকাদের সেরা ১০ লুক

নভেম্বরে তারকাদের সেরা ১০ লুক