শীতে শিশুকে ডায়াপার পরাচ্ছেন? র্যাশ ঠেকাতে সতর্ক হন
শীতে শিশুর পোশাক বারবার ভিজে গেলে ঠান্ডা লাগার আশঙ্কায় অনেক বাবা-মাই সারাক্ষণ ডায়াপার ব্যবহার করান। এতে সাময়িকভাবে নিশ্চিন্ত থাকলেও শিশুর নরম ত্বকের ওপর এর প্রভাব পড়তে পারে। একটানা দীর্ঘ সময় ডায়াপার পরে থাকলে শীতে র্যাশ, চুলকানি কিংবা অ্যালার্জির সমস্যা দেখা দেওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। তাই শীতের মরসুমে ডায়াপার ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটু বাড়তি সতর্কতা জরুরি। সঠিক নিয়ম না জানলে সুরক্ষার বদলে উল্টো শিশুর ত্বকই সমস্যায় পড়তে পারে।
ডায়াপার ব্যবহার করতে গেলে যেসব বিষয়ে খেয়াল রাখবেন
ডায়াপার বাছাইয়ে সতর্ক হোন: ডায়াপার কেনার সময় এর উপাদান ভালো করে দেখে নিন। সম্ভব হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। নরম ও সুতির কাপড়ের ডায়াপার শিশুর ত্বকের জন্য বেশি উপযোগী।
নির্দিষ্ট সময় পর বদলানো জরুরি: ডায়াপার ভেজা না থাকলেও তিন থেকে চার ঘণ্টা পরপর বদলে ফেলুন। দীর্ঘক্ষণ একই ডায়াপার পরে থাকলে ত্বকের ক্ষতি হতে পারে।
পরিষ্কার করার পদ্ধতিতে সাবধানতা: ডায়াপার খোলার পর ভেজা ওয়াইপ ব্যবহার না করাই ভালো। ভেজা তুলো দিয়ে জায়গাটি পরিষ্কার করে নিয়ে ভালোভাবে শুকিয়ে নিন। ট্যালকম পাউডার ব্যবহার এড়িয়ে চলুন।
সারাদিন ডায়াপার নয়: সারা দিন শিশুকে ডায়াপার পরিয়ে রাখবেন না। একবার ডায়াপার খুললে অন্তত আধ ঘণ্টা ডায়াপার ছাড়া রাখুন। দিনে বেশি সময় কাপড়ের ডায়াপার ব্যবহার করতে পারেন।
ত্বক সুরক্ষায় তেল ব্যবহার: ডায়াপার পরানোর আগে অল্প করে নারকেল তেল লাগাতে পারেন। এতে ত্বক ও ডায়াপারের মাঝে একটি সুরক্ষামূলক স্তর তৈরি হয় এবং র্যাশ হওয়ার আশঙ্কা কমে।
সঠিক নিয়ম মেনে ডায়াপার ব্যবহার করলে শীতের সময়েও শিশুর ত্বক থাকবে সুস্থ ও সুরক্ষিত।
