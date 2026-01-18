সিগারেট ছাড়লেই প্রতি বছর স্ত্রীর জন্য কিনতে পারবেন সোনা

সিগারেট ছাড়লেই প্রতি বছর স্ত্রীর জন্য কিনতে পারবেন সোনা
ধূমপান শুধু স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে না, কষ্টার্জিত অর্থকেও উড়িয়ে দেয়। ভাবুন তো প্রতিদিনের সিগারেটের খরচ যদি সংরক্ষণ করা যেত, তাহলে বছরের শেষে আপনার স্ত্রী পেতেন এক চমৎকার সোনার গহনা। শুধু নিজের জীবনকে সুস্থ রাখাই নয়, এই ছোট্ট ত্যাগেও পাওয়া যাবে ভালোবাসা ও অর্থসঞ্চয়। চলুন জেনে নেই কিভাবে সিগারেট ত্যাগ করে প্রতি বছর আপনার প্রিয়জনকে দিতে পারেন সোনার স্পর্শ।
ধূমপায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, অনেকের দৈনন্দিন সিগারেট খাওয়ার পরিমাণ এক প্যাকেটের মতো। কেউ দুই প্যাকেটও খায়, আবার অনেকে দিনে অর্ধেক প্যাকেট খান।
ধরা যাক, একজন ব্যক্তি প্রতিদিন গড়ে এক প্যাকেট সিগারেট খান। বর্তমানে এক প্যাকেটের দাম ২০০ থেকে ৩০০ টাকা। বছরে তা দাঁড়ায় প্রায় ৭৩০০০ থেকে ১০৯৫০০ টাকা। গড় হিসাব করলে আসে প্রায় ৭০-৮০ হাজার টাকা।
এই ৭০-৮০ হাজার টাকায় আপনি কি করতে পারতেন?
বর্তমানে ২২ ক্যারেটের সোনার দাম ২ লাখ ২৭ হাজার ৮৫৬ টাকা, ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি ২ লাখ ১৭ হাজার ৫৩৪ টাকা এবং ১৮ ক্যারেটের সোনার দাম ১ লাখ ৮৬ হাজার ৪৪৯ টাকা। অতএব আপনার বছরের সিগারেট খাওয়ার টাকায় আপনি প্রায় ৫ আনা সোনা কিনতে পারবেন। সেই সোনা দিয়ে তৈরি করা যায় চমৎকার একটি চেইন, বড় আংটি, কানের দুল বা ডিজাইনসমৃদ্ধ ব্রেসলেট। অর্থাৎ, সিগারেট না খেলে প্রতি বছর আপনার স্ত্রীকে উপহার দিতে পারবেন নতুন সোনার গহনা, একই সঙ্গে সুস্থ থাকবেন আপনি নিজেও।
চিকিৎসকরা বারবার সতর্ক করছেন, ধূমপান বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যঝুঁকির অন্যতম প্রধান কারণ। এটি ক্যানসার, শ্বাসনালীর রোগ, হৃদরোগসহ নানা জটিল অসুখের প্রবণতা বাড়ায়। শুধু ফুসফুস নয়, হৃদপিণ্ডও এর প্রভাবে ঝুঁকির মধ্যে পড়ে, যা কখনও কখনও জীবননাশী হতে পারে।
তাহলে কেন জীবনকে ধোঁয়া ও ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে ভরিয়ে রাখবেন? সিগারেট ত্যাগ করুন, সংরক্ষণ করুন অর্থ, রক্ষা করুন জীবন এবং আপনার প্রিয়জনকে দিন সোনার স্পর্শ।
