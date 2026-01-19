অফ-শোল্ডার সোয়েটারে উষ্ণতা ছড়াচ্ছেন শ্রীমা

অফ-শোল্ডার সোয়েটারে উষ্ণতা ছড়াচ্ছেন শ্রীমা
শীতের নরম আবহে আরাম আর গ্ল্যামার দুটোকেই এক ফ্রেমে এনে ধরা দিলেন শ্রীমা ভট্টাচার্য। অফ-শোল্ডার সোয়েটারে তার সাম্প্রতিক লুক যেন শীতকালীন ফ্যাশনের এক উষ্ণ বার্তা। নরম উলের ছোঁয়া, সাবলীল স্টাইলিং আর আত্মবিশ্বাসী উপস্থিতিতে সহজ পোশাককেও স্টাইল স্টেটমেন্টে রূপ দিয়েছেন এই জনপ্রিয় অভিনেত্রী। কোজি উইন্টার লুকে শ্রীমার এই উপস্থিতি প্রমাণ করে, শীতে ফ্যাশন মানেই শুধু মোটা পোশাক নয়; বরং আরামের সঙ্গে এলিগ্যান্সের নিখুঁত মেলবন্ধন।
শ্রীমার এই শীতকালীন সাজ যেন আলাদা করে নজর কাড়ছে। পুরো লুকজুড়ে রয়েছে সফট গ্ল্যামারের ছোঁয়া, যার সঙ্গে নিখুঁতভাবে মিশে গেছে এলিগ্যান্ট ভাব। তিনি পরেছেন উষ্ণ মাস্টার্ড রঙের একটি ওভারসাইজড নিটেড উল সোয়েটার। অফ-শোল্ডার কাট এই আউটফিটের মূল আকর্ষণ, যা লুকটিকে একদিকে যেমন সাহসী করেছে, তেমনি রেখেছে পরিমিত ও রুচিশীল।
নরম উলের টেক্সচার আর ঢিলেঢালা ফিট শীতের আরাম নিশ্চিত করার পাশাপাশি এনে দিয়েছে আধুনিকতার ছাপ। সোয়েটারের সঙ্গে ডেনিম শর্টসের কম্বিনেশন লুকটিকে আরও ইয়ুথফুল ও ক্যাজুয়াল গ্ল্যাম করে তুলেছে।
অ্যাক্সেসরিজের ক্ষেত্রে শ্রীমা বেছে নিয়েছেন মিনিমাল স্টাইলিং। কানে হালকা গোল্ড টোনের ড্যাংলার ইয়াররিং আর হাতে সামান্য আংটি এই সীমিত অলংকারই পোশাকের উষ্ণ রঙের সঙ্গে সুন্দর সামঞ্জস্য তৈরি করেছে। ভারী গয়নার ঝলক নয়, বরং এই সিম্পল জুয়েলারিই তার লুককে করেছে আধুনিক ও পরিশীলিত।
মেকআপেও ধরা পড়েছে ন্যাচারাল গ্লো। ডিউই ফিনিশে ত্বকে হালকা গোলাপি আভা, চোখে নরম মাসকারা আর ঠোঁটে ন্যুড-পিঙ্ক গ্লস, সব মিলিয়ে মুখে এসেছে ফ্রেশ আর প্রাণবন্ত এক এক্সপ্রেশন। চুল সাইড পার্ট করে সফট কার্লে ছেড়ে দেওয়া, যা পুরো লুককে দিয়েছে এফোর্টলেস চার্ম।
সব মিলিয়ে শ্রীমার এই শীতের সাজ একেবারেই ‘উইন্টার কোজি গ্ল্যাম’ এর নিখুঁত উদাহরণ। অতিরিক্ত আড়ম্বর ছাড়াই কীভাবে একটি সাধারণ উলের সোয়েটারকে স্টাইল স্টেটমেন্টে বদলে দেওয়া যায়, এই লুক যেন তারই প্রমাণ।
জেএস/