  2. লাইফস্টাইল

নখ কাটতে গিয়ে যেসব ভুল অজান্তেই ঝুঁকি বাড়াচ্ছে

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৩১ এএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
নখ কাটতে গিয়ে যেসব ভুল অজান্তেই ঝুঁকি বাড়াচ্ছে
প্রতীকী ছবি, এআই দিয়ে বানানো

নখ পরিষ্কার রাখা যেমন সৌন্দর্যের জন্য জরুরি, তেমনি এটি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধিরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিশেষ করে নারীরা নখের যত্নে একটু বেশি সচেতন থাকেন। তবে নখ বড় ও অতিরিক্ত পাতলা হয়ে গেলে ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা বাড়ে। তাই নির্দিষ্ট সময় পরপর নখ কেটে নেওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ। কিন্তু নখ কাটার সময় কিছু সাধারণ ভুলের কারণে উল্টো নখ ও আশপাশের ত্বকে নানা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। চলুন জেনে নেই, নখ কাটতে গিয়ে যেসব ভুল এড়িয়ে চলা জরুরি-

  • নখ ঠিকভাবে না কাটলে হ্যাঙ্গনেল, নখ উঠে যাওয়া (নিকোলাইসিস) কিংবা পায়ের নখে ইনগ্রোন নেলের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। আবার অনেকেই অভ্যাসবশত দাঁত দিয়ে নখ কাটেন, যা নখের গঠন নষ্ট করে এবং সংক্রমণের ঝুঁকিও বাড়ায়।
  • নখ ট্রিম করার সময় নখের স্বাভাবিক আর্দ্রতা কিছুটা কমে যায়। এতে নখ শুষ্ক ও ভঙ্গুর হয়ে ওঠে। তাই নখ কাটার পর হাতে ও নখের চারপাশে ময়েশ্চারাইজার লাগিয়ে হালকা করে ম্যাসাজ করা উচিত।
  • নখ মূলত ফাইবারযুক্ত টিস্যু দিয়ে তৈরি। তাই এতে সহজেই ফাটল ধরতে পারে। এই ফাটল নখ দুর্বল করে দেয়, নখকে আরও ভঙ্গুর করে তোলে।
  • নখে ফাটল দেখা দিলে সেটিকে হালকাভাবে নেওয়া ঠিক নয়। ছোট ফাটলই ধীরে ধীরে নখকে দুর্বল করে তোলে এবং নখ আরও ভঙ্গুর হয়ে যাওয়ার কারণ হয়।

আরও পড়ুন: 

 

  • নখ সুন্দর ও মসৃণ রাখতে ফাইলিং অত্যন্ত জরুরি। তবে এ কাজ করতে হবে এক দিক থেকে। দুই দিক থেকে ঘষলে নখের স্তর আলগা হয়ে যায়।
  • বাদামের মতো খোঁচা করে নখ কাটলে নখের প্রান্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। এতে নখ সহজেই ভেঙে যায়। নখ কাটার সময় গোলাকার বা স্বাভাবিক আকার বজায় রাখা সবচেয়ে ভালো।
  • নখ খুব ছোট করে ফেললে নখের নিচের সংবেদনশীল চামড়া বেরিয়ে আসতে পারে। এতে ব্যথা ও রক্তপাতের ঝুঁকি থাকে। তাই নখের একটি নিরাপদ দৈর্ঘ্য রেখে কাটা উচিত।
  • নিজস্ব নেলকাটার না থাকলে ব্যবহৃত যন্ত্র অবশ্যই জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে। অ্যালকোহলযুক্ত স্যানিটাইজার দিয়ে পরিষ্কার করে ভালোভাবে শুকিয়ে তারপর ব্যবহার করা নিরাপদ।
  • নখ খুব শক্ত থাকলে সঙ্গে সঙ্গে না কাটাই ভালো। কয়েক মিনিট কুসুম গরম পানিতে হাত ভিজিয়ে নিলে নখ নরম হয় এবং সহজে ও নিরাপদে কাটা যায়।

সামান্য সচেতনতা ও সঠিক অভ্যাসই পারে নখকে সুস্থ, শক্ত ও সুন্দর রাখতে। নখ কাটার সময় এসব ভুল এড়িয়ে চললে অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রণা ও ঝুঁকি থেকে নিজেকে সহজেই রক্ষা করা সম্ভব।

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

টানা কাজের ফাঁকে ছোট বিরতি কেন জরুরি

টানা কাজের ফাঁকে ছোট বিরতি কেন জরুরি

শীতের রুক্ষতায় মধুর মোলায়েম ছোঁয়া

শীতের রুক্ষতায় মধুর মোলায়েম ছোঁয়া

শিশুর খেলনা কেনার আগে সতর্ক থাকুন

শিশুর খেলনা কেনার আগে সতর্ক থাকুন

ওজন কমাতে জুড়ি নেই করলার রসের

ওজন কমাতে জুড়ি নেই করলার রসের