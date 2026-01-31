  2. লাইফস্টাইল

বরইয়ের টক-ঝালে পাবদা মাছ, রইলো রেসিপি

প্রকাশিত: ০১:১৭ পিএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
বরইয়ের টক-ঝালে পাবদা মাছ, রইলো রেসিপি
বরইয়ের টক-ঝালে পাবদা মাছ, নাম শুনলেই জিভে জল চলে আসে। নরম, কাঁটাবিহীন পাবদা মাছের সঙ্গে বরইয়ের হালকা টক আর মিষ্টি স্বাদ মিলে তৈরি হয় একেবারে ঘরোয়া অথচ ভিন্নরকম এক পদ। বরইয়ের মৌসুমে রান্নাঘরে একটু নতুনত্ব আনতে চাইলে এই টক-ঝাল পাবদা হতে পারে দারুণ পছন্দ। খুব বেশি মসলা নয়, ঝাল-টকের ভারসাম্য আর মাছের স্বাভাবিক স্বাদ সব মিলিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে জমে ওঠে পরিপাটি এক পেটভরা আনন্দ। আজ তাই বরইয়ের টক-ঝালে পাবদা মাছের সহজ রেসিপি রইলো আপনার জন্য।

উপকরণ

  • কাঁচা ও পাকা বরই ২৫০ গ্রাম
  • ছোট আকারের পাবদা মাছ ৭-৮টি
  • হলুদগুঁড়া ১ চা-চামচ
  • মরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ
  • জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ
  • পেঁয়াজবাটা ২ টেবিল চামচ
  • রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ
  • সর্ষের তেল আধা কাপ
  • মেথি ও কালিজিরা সামান্য
  • সর্ষে আধা চা-চামচ
  • মৌরি আধা চা-চামচ
  • শুকনা মরিচ ২-৩টি
  • ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ
  • কাঁচা মরিচ ৪-৫টি

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমেই পাবদা মাছ পরিষ্কার করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে সামান্য লবণ আর হলুদ মাখিয়ে নিন। এরপর অল্প তেলে ভেজে নিতে হবে। এবার মাছ ভাজার তেলের মধ্যে দিয়ে দিন শুকনা মরিচ ও আস্ত মসলার ফোড়ন। এরপর সব বাটা মসলা, গুঁড়া মসলা দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিন। কষানো হয়ে গেলে তাতে বরই দিন।

বরই দেওয়ার পর অল্প অল্প করে পানি দিয়ে কষাতে থাকুন। বরই কষানো হলে ২ কাপ গরম পানি দিতে হবে। ফুটে উঠলে আগেই ভেজে রাখা মাছ দিয়ে দিন। সবশেষে কাঁচা মরিচ, ধনেপাতা দিয়ে কিছুক্ষণ ঢেকে রাখুন। ব্যস তৈরি হয়ে গেলো ভিন্ন স্বাদের পাবদা মাছ।

চিংড়ি পোলাও, ছুটির দিনের পারফেক্ট ডিশ

ছুটির দুপুর মানেই ঝাল ঝাল হাঁস ভুনার লোভনীয় স্বাদ

মাংস নয়, আজ রোস্ট হবে চিংড়িতেই

ফুলকপির নিরামিষ রেজালার রেসিপি

সহজ উপায়ে রাঁধুন নারকেল দুধে আস্ত মুরগির রোস্ট

