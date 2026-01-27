  2. লাইফস্টাইল

সহজ উপায়ে রাঁধুন নারকেল দুধে আস্ত মুরগির রোস্ট

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:০৫ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
সহজ উপায়ে রাঁধুন নারকেল দুধে আস্ত মুরগির রোস্ট
প্রতীকী ছবি, এআই দিয়ে বানানো

রেস্টুরেন্টের ঝামেলা ছাড়াই ঘরে বসে যদি ভিন্নধর্মী ও সুস্বাদু কিছু রান্না করতে চান, তাহলে সহজ উপায়ে নারকেল দুধে মুরগির রোস্ট হতে পারে দারুণ এক নির্বাচন। নারকেল দুধের ক্রীমি স্বাদ আর মসলার মৃদু সুগন্ধে মুরগি হয়ে ওঠে নরম, রসালো ও মুখে লেগে থাকার মতো। বিশেষ দিন হোক বা সাধারণ পারিবারিক খাবার, অল্প উপকরণ আর সহজ ধাপেই এই রেসিপি আপনার রান্নাঘরে যোগ করবে নতুন স্বাদের চমক। রইলো রেসিপি-

উপকরণ

  • মুরগি ১টি
  • জর্দার রং ১ চা-চামচ
  • তেল ৪ টেবিল চামচ
  • গরমমসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ
  • জয়ফল–জয়ত্রীগুঁড়া আধা চা- চামচ
  • মরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ
  • আদাবাটা ১ টেবিল চামচ
  • রসুনবাটা দেড় চা-চামচ
  • এলাচি, দারুচিনি
  • তেজপাতা ৫-৬টি
  • বাদামবাটা ১ টেবিল চামচ
  • নারকেলের দুধ আধা কাপ
  • বেরেস্তাবাটা ১ চা-চামচ
  • ঘি ২ টেবিল চামচ
  • লবণ স্বাদমতো

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমেই মুরগি পরিষ্কার করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। এরপর মুরগিতে সামান্য জর্দার রং ও লবণ মেখে অল্প আঁচ হালকা ভাজুন। মুরগি সোনালি রং হয়ে এলে উঠিয়ে রাখুন। এবার কড়াইয়ে সব গুঁড়া ও বাটা মসলা, বাদামবাটা, গরমমসলা কষিয়ে মুরগি ও নারকেলের দুধ দিয়ে ঢেকে দিন। মুরগি সেদ্ধ হয়ে তেল ওপরে উঠে এলে ভাজা বেরেস্তা ও ঘি দিয়ে ২-৩ মিনিট পর চুলা থেকে নামিয়ে নিন। ব্যস্ত তৈরি হয়ে গেলো সুস্বাদু নারকেল দুধে আস্ত মুরগির রোস্ট।

