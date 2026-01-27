সহজ উপায়ে রাঁধুন নারকেল দুধে আস্ত মুরগির রোস্ট

সহজ উপায়ে রাঁধুন নারকেল দুধে আস্ত মুরগির রোস্ট
রেস্টুরেন্টের ঝামেলা ছাড়াই ঘরে বসে যদি ভিন্নধর্মী ও সুস্বাদু কিছু রান্না করতে চান, তাহলে সহজ উপায়ে নারকেল দুধে মুরগির রোস্ট হতে পারে দারুণ এক নির্বাচন। নারকেল দুধের ক্রীমি স্বাদ আর মসলার মৃদু সুগন্ধে মুরগি হয়ে ওঠে নরম, রসালো ও মুখে লেগে থাকার মতো। বিশেষ দিন হোক বা সাধারণ পারিবারিক খাবার, অল্প উপকরণ আর সহজ ধাপেই এই রেসিপি আপনার রান্নাঘরে যোগ করবে নতুন স্বাদের চমক। রইলো রেসিপি-
উপকরণ
- মুরগি ১টি
- জর্দার রং ১ চা-চামচ
- তেল ৪ টেবিল চামচ
- গরমমসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ
- জয়ফল–জয়ত্রীগুঁড়া আধা চা- চামচ
- মরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ
- আদাবাটা ১ টেবিল চামচ
- রসুনবাটা দেড় চা-চামচ
- এলাচি, দারুচিনি
- তেজপাতা ৫-৬টি
- বাদামবাটা ১ টেবিল চামচ
- নারকেলের দুধ আধা কাপ
- বেরেস্তাবাটা ১ চা-চামচ
- ঘি ২ টেবিল চামচ
- লবণ স্বাদমতো
যেভাবে তৈরি করবেন
প্রথমেই মুরগি পরিষ্কার করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। এরপর মুরগিতে সামান্য জর্দার রং ও লবণ মেখে অল্প আঁচ হালকা ভাজুন। মুরগি সোনালি রং হয়ে এলে উঠিয়ে রাখুন। এবার কড়াইয়ে সব গুঁড়া ও বাটা মসলা, বাদামবাটা, গরমমসলা কষিয়ে মুরগি ও নারকেলের দুধ দিয়ে ঢেকে দিন। মুরগি সেদ্ধ হয়ে তেল ওপরে উঠে এলে ভাজা বেরেস্তা ও ঘি দিয়ে ২-৩ মিনিট পর চুলা থেকে নামিয়ে নিন। ব্যস্ত তৈরি হয়ে গেলো সুস্বাদু নারকেল দুধে আস্ত মুরগির রোস্ট।
জেএস/