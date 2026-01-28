ফুলকপির নিরামিষ রেজালার রেসিপি
শীতের সবজির মধ্যে ফুলকপি যেমন সহজলভ্য, তেমনি নানা রকম সুস্বাদু পদ রান্নার জন্যও দারুণ উপযোগী। প্রতিদিনের একঘেয়ে তরকারি থেকে একটু ভিন্ন কিছু খেতে চাইলে ফুলকপির নিরামিষ রেজালা হতে পারে চমৎকার পছন্দ। হালকা মসলা আর দুধের মোলায়েম স্বাদে তৈরি এই পদটি ঝাল–ঝাঁঝ ছাড়াই রাজকীয় ঘ্রাণ ও স্বাদ এনে দেয়। অতিথি আপ্যায়ন হোক বা ঘরোয়া বিশেষ খাবার ফুলকপির নিরামিষ রেজালা টেবিলে আলাদা আকর্ষণ যোগ করবে নিশ্চিতভাবেই। রইলো রেসিপি-
উপকরণ
- ফুলকপি মাঝারি সাইজের ১টি
- এক কাপ দুধ
- কাজুবাদাম ৫-৮টি
- কিশমিশ ১০-১২টি
- পোস্ত ১ টেবিল-চামচ
- কাশ্মীরি মরিচের গুঁড়ো ২ টেবিল চামচ
- লবণ স্বাদমতো
- চিনি স্বাদমতো
- টকদই ৫০ গ্রাম
- ধনেগুঁড়ো ১ টেবিল চামচ
- গরমমশলাগুঁড়ো ১ টেবিল চামচ
- ঘি ১ টেবিল চামচ
- সাদা তেল পরিমাণ মতো
- শুকনো মরিচ ২-৩টি
- গোলমরিচ ৭-৮টি
- গোলাপজল ১ চা-চামচ
- কেওড়াজল আধ চা-চামচ
যেভাবে তৈরি করবেন
প্রথমেই ফুলকপি মাঝারি সাইজ করে কেটে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। ধোয়া হলে কড়াইয়ে তেল দিয়ে ফুলকপি হালকা ভেজে নিন। অন্যদিকে গরম দুধে পোস্ত, কাজু, কিশমিশ ভিজিয়ে রাখুন এবং কিছুসময় পর তা ব্লেন্ড করে নিন।
এবার কড়াইয়ে তেল এবং ঘি গরম করে তাতে ফোড়ন হিসাবে দিন শুকনোমরিচ এবং থেঁতো করা গোলমরিচ দিন। এরপর বাদাম দুধের মিশ্রণটি দিয়ে অল্প আঁচে কষিয়ে নিন। কষানো হয়ে গেলে তাতে ভেজে রাখা ফুলকপি দিয়ে দিন। সঙ্গে দিন ধনেগুঁড়ো, কাশ্মীরি মরিচ ও স্বাদমতো লবণ। এরপর ফেটানো টকদই দিয়ে ৫-৬ মিনিট রান্না করুন। তেল ছাড়লে যোগ করুন অল্প গরম পানি। এরপর আবারও ঢেকে ৫ মিনিট রান্না করুন। তেল ছেড়ে এলে স্বাদমতো চিনি দিন। আরও ২ মিনিট রান্না করে গরমমশলা, ১ টেবিল চামচ গোলাপজল এবং সামান্য একটু কেওড়াজল দিয়ে ২-৩ মিনিট ঢেকে রাখুন ও চুলার আঁচ বন্ধ করে দিন। ব্যস তৈরি হয়ে গেলো মজাদার ফুলকপির নিরামিষ রেজালা।
জেএস/