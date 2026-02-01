  2. লাইফস্টাইল

শাড়িতে বসন্ত, ঋতাভরীর নরম সাজ

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৩৫ পিএম, ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
টালিউড অভিনেত্রী ঋতাভরী চক্রবর্তী, ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

বসন্ত মানেই রঙের উচ্ছ্বাস, আলো-ছায়ার খেলা আর প্রকৃতির সঙ্গে এক অদ্ভুত মিলন। এই ঋতুতে ফ্যাশনও হয়ে ওঠে হালকা, প্রাণবন্ত আর আবেগময়। ঠিক তেমনই এক বসন্তী আবেশে ধরা দিলেন টালিউড অভিনেত্রী ঋতাভরী চক্রবর্তী। তার সাম্প্রতিক লুকে যেন বসন্ত নিজেই এসে দাঁড়িয়েছে, হলুদ শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে, নরম আলোয় আর সাবলীল স্টাইলে।

শাড়িতে বসন্ত, ঋতাভরীর নরম সাজঋতাভরীর পরনে থাকা হালকা হলুদ রঙের শাড়িটি প্রথম দর্শনেই নজর কাড়ে। এই রঙ বসন্তের অন্যতম প্রতীক যেখানে সূর্যের উষ্ণতা আর ফুলের কোমলতা একসঙ্গে মিশে থাকে। শাড়ির ফ্যাব্রিকটিও চোখে পড়ার মতো; হালকা, বাতাসে দুলে ওঠা, যেন প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে। ভারী কাজ বা অতিরিক্ত অলঙ্করণ এড়িয়ে শাড়ির সরলতাকেই এখানে প্রধান করে তোলা হয়েছে, যা বসন্তকালীন ফ্যাশনের মূল দর্শন।

শাড়িতে বসন্ত, ঋতাভরীর নরম সাজশাড়ির সঙ্গে ব্লাউজের কাটিং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যাকলেস বা ওপেন-ব্যাক ডিজাইন শাড়ির ঐতিহ্যকে আধুনিকতার ছোঁয়ায় নতুন করে তুলে ধরে। এটি একদিকে যেমন সাহসী, অন্যদিকে তেমনই রুচিশীল। বসন্তের ফ্যাশনে এই ধরনের ব্লাউজ এখন ট্রেন্ডে; যেখানে অতিরিক্ত নয়, কিন্তু চোখে পড়ার মতো।

শাড়িতে বসন্ত, ঋতাভরীর নরম সাজগয়নার ক্ষেত্রেও ঋতাভরী বেছে নিয়েছেন মিনিমাল অথচ স্টেটমেন্ট পিস। গলায় পরা সোনালি চোকারটি পুরো লুকটিকে একত্রে বেঁধে দিয়েছে। ভারী হার বা কানের দুলের ভিড় না করে একটি চোকারেই থেমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত লুকটিকে করেছে আরও পরিশীলিত। বসন্তের সাজে ‘কমই বেশি’ এই ধারণাটিই যেন এখানে বাস্তব রূপ পেয়েছে।

শাড়িতে বসন্ত, ঋতাভরীর নরম সাজচুলের স্টাইলেও রয়েছে সাবলীলতা। খোলা, ঢেউ খেলানো চুল বসন্তের মুক্ত ভাবনার সঙ্গে দারুণভাবে মানিয়ে গেছে। অতিরিক্ত স্টাইলিং বা শক্ত করে বাঁধা চুলের বদলে এই নরম ওয়েভস পুরো লুককে দিয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। মেকআপেও সেই একই দর্শন। হালকা ব্লাশ, ন্যাচারাল আই-মেকআপ আর নরম গোলাপি ঠোঁট। মুখে যেন বসন্তের আলো লেগে আছে।

শাড়িতে বসন্ত, ঋতাভরীর নরম সাজসব মিলিয়ে ঋতাভরীর এই সাজ শুধুই একটি ফ্যাশন লুক নয়, বরং বসন্তকে অনুভব করার এক ভিজ্যুয়াল ভাষা। যারা বসন্তে শাড়ি পরতে চান কিন্তু ভারী সাজ এড়িয়ে চলতে পছন্দ করেন, তাদের জন্য এই লুক নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণা হতে পারে। রঙের সঠিক নির্বাচন, হালকা ফ্যাব্রিক, মিনিমাল গয়না আর আত্মবিশ্বাসী উপস্থাপন এই চার উপাদানেই বসন্তের ফ্যাশন সম্পূর্ণ।

শাড়িতে বসন্ত, ঋতাভরীর নরম সাজবসন্ত আসে, বসন্ত যায়। কিন্তু কিছু লুক থেকে যায় মনে। ঋতাভরী চক্রবর্তীর এই হলুদ শাড়ির সাজ ঠিক তেমনই, যেখানে বসন্ত শুধু একটি ঋতু নয়, বরং এক অনুভূতি।

