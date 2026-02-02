ব্যাকলেস ড্রেসে আবেদনময়ী জয়া

ব্যাকলেস ড্রেসে আবেদনময়ী জয়া
বসন্ত এসেছে, আর তার রঙ যেন জয়ার নতুন লুকে ফুটে উঠেছে। তিনি বেছে নিয়েছেন নরম বেবি পিংক রঙের হলটারনেক ব্যাকলেস ড্রেস, যা মুহূর্তের মধ্যে নজর কেড়েছে। পুরো দৈর্ঘ্যের মনোক্রোম ড্রেসের বডিতে গ্যাদার্ড ফেব্রিকের নকশা যোগ করেছে এক ভিন্ন আবহ, যা ব্যাকলেস ডিজাইনকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।
সামনের দিকে হালকা পাফ করা চুলে জয়া পনিটেইল সাজিয়েছেন, যা তার লুককে আরও সতেজ ও স্টাইলিশ দেখাচ্ছে।
কানের ছোট স্টাড ও কোমল ব্রেসলেট এই লুকের সঙ্গী হয়ে জয়ার ব্যাকলেস ড্রেসকে আরও নিখুঁত করেছে।
সফট গ্ল্যাম মেকআপের সঙ্গে হালকা ন্যুড গোলাপি লিপস্টিক তার মুখের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে আরও উজ্জ্বল করেছে। জয়ার এই লুক দেখলে সহজেই বোঝা যায়, কিভাবে সরল রঙ ও সূক্ষ্ম নকশা মিলিয়ে একজন অভিনেত্রীকে পরিপূর্ণ আবেদনময়ী করে তোলে।
ছবিতে জয়া শুধুমাত্র ড্রেস নয়, বরং তার স্টাইল এবং উপস্থিতি দিয়ে বসন্তকে আরও উজ্জ্বল করেছেন।
ব্যাকলেস লুকের সঙ্গে পনিটেইল ও হালকা এক্সেসরিজের সংমিশ্রণ এক নিখুঁত গ্ল্যামার ফিনিশ দিয়েছে, যা এরই মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশংসার ঝড় তুলেছে।
