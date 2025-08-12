নাজিম আল মামুনের শ্রাবণের পদাবলি

  2. সাহিত্য

সাহিত্য ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:২৬ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
শ্রাবণের পদাবলি

বাহিরে ঝুম বৃষ্টি
বজ্রের শব্দ কানে বাজছে—
ভেজা কাক এসে ডাকছে
টিনের চালের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা আম গাছের ডালে।
আম্মা তসবিহ জপছেন
আর দোয়ায়ে ইউনূস পড়ছেন
‘লা-ইলাহা ইল্লা আনতা সুবাহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জোয়ালিমিন’
আমি শুনতে থাকি—
যেভাবে মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকে—
ছয় মাসের শিশু মায়ের মুখ থেকে বলা প্রতিটা শব্দ।
টিনের চালে ঝরে পড়া বৃষ্টির রিনঝিন শব্দ
আর আম্মার তেলাওয়াত শুনে আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

****

তুমি এসেছিলে বলে

তুমি এসেছিলে সেই কবে
মেঘে ভরা দিন শ্রাবণে
তখন বৃষ্টি ছিল খুব
শিউলি ফুল ফুটেছিল তোমার আগমনে।

তুমি এসেছিলে শিশির ভেজা ভোরে
সূর্যোদয়ের কিরণের সাথে কুয়াশাভরা হাওয়ার আলিঙ্গনে
তুমি এসেছিলে মুক্ত ঝরা হাসি নিয়ে ভরদুপুরে
তখন পৃথিবীর সমস্ত যুদ্ধ থেমে গিয়েছিল
তোমার চোখে চেয়ে।

তুমি এসেছিলে বলে
বেহেশতি নূর জ্বলেছিল বুকের গভীরে
প্রেমের উঞ্চ আহ্বানে।

এসইউ/জিকেএস

