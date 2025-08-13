  2. সাহিত্য

অধ্যাপক যতীন সরকারের শেষকৃত্য নেত্রকোনায়

প্রকাশিত: ০৪:২৩ পিএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক, শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক যতীন সরকারের শেষকৃত্য নেত্রকোনা জেলায় নিজ বাড়িতে অনুষ্ঠিত হবে। ১৩ আগস্ট পৌনে তিনটায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

যতীন সরকারের ছোট ভাই অধ্যাপক মতীন্দ্র সরকার জানান, যতীন সরকারের মরদেহ নেত্রকোনায় নিজ বাসায় আনা হচ্ছে। সেখানে তাঁর প্রতি সর্বজনের শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে। তাঁর মৃত্যুতে শোক জানিয়েছে নেত্রকোনা উদীচী, জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ জেলা শাখা, নেত্রকোনা সাহিত্য সমাজসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন।

যতীন সরকারের জামাতা রাজিব সরকার জানান, যতীন সরকার বেশ কয়েক মাস ধরেই বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে পলি আর্থ্রাইটিসে ভুগছিলেন। কয়েক মাস আগে বেশ কিছু কারণে তার শরীরে অস্ত্রোপচার করা হয়। এরপর কিছুটা সুস্থ হলে নেত্রকোনা শহরের সাতপাই এলাকায় নিজ বাড়িতে বসবাস করছিলেন।

গত ৫ জুন দুপুরে শোবার কক্ষে সামনে বারান্দা থেকে পত্রিকা আনতে গিয়ে তিনি পড়ে যান। এরপর রাইট ফিমার নেক ফ্যাকচার হলে ১২ জুন হেলথ অ্যান্ড হোপ হাসপাতালে জটিল অস্ত্রোপচার করা হয়। এরপর কিছুটা সুস্থ হলে আবারো ওই হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সেখান থেকে গত শনিবার তাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

যতীন সরকার ১৯৩৬ সালের ১৮ আগস্ট নেত্রকোনার কেন্দুয়ার চন্দপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ময়মনসিংহের নাসিরাবাদ কলেজের বাংলা বিভাগের সাবেক এ শিক্ষক সুদীর্ঘকাল ধরে মননশীল সাহিত্যচর্চা, বাম রাজনীতি এবং প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি দুই মেয়াদে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

