সিবগাতুর রহমানের কবিতা: পাথরের দেশে
রবির স্নিগ্ধতায় সোনালি ভোরে,
আনন্দে বিনোদনে হই-হুল্লোড়ে।
বেড়াতে যাচ্ছি ওই পাথরের দেশে,
বন্ধুরা সব একসাথে মিলেমিশে।
নদী অববাহিকায় রসনা বিলাস,
চায়ের আড্ডাতে সুখের তালাশ।
ওপারে দেখছি যেন ধু-ধু মরুভূমি,
সাদা পাথরের দল বালুকায় চুমি।
মেঘালয় ছুঁয়ে এলো রূপসী ধলাই,
স্বচ্ছ জলের স্রোতে মনটা হারাই।
মুছেনি আজও সেই স্মৃতির রেশ,
চিকচিক ওই সাদা পাথরের দেশ।
সফেদ ফেনীল স্রোত বাঁধন হারা,
কলকল বইছে রুপালি ফোয়ারা।
চারিদিকে ছোট-বড় সাদা প্রস্তর,
তাই দেখে খুশি মন নাচে বিস্তর।
সকলে মাতোয়ারা জলকেলিতে,
যেন সব সুখ ভেসে এলো নদীতে।
সুখের ক্ষণগুলো যায় কি ভোলা,
স্মৃতির অ্যালবামে রয়েছে তোলা।
