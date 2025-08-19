আলীনূর রহমানের কবিতা: অনুপাতের নির্বাচন
অনুপাতের নির্বাচন
পিআর, অনুপাতের নির্বাচন
দেশে নূতন ধারণার আগমন
ভেতরে ভেতরে কেহ খুব খুশি
সুযোগ ভেবে দেয় বাঁকা কাশি!
ভাবে, বুদ্ধি থাকলে উপায় হয়
হেরে গেলেও আর খেলনা নয়!
চলে যাবে, সুযোগে জাতীয় সংসদে
সংখ্যাগরিষ্ঠদের ফেলবো বিপদে!
কোরআন হাদিসে যার ইঙ্গিত নাই
তারপরও এর নাকি বিকল্প নাই
সংখ্যাগরিষ্ঠরা পাবে না সব আসন
আনুপাতিক হারে হবে বিলি বণ্টন!
যে দলের ভোট ৪০%, তারা ৪০ সিট
যাদের ভোট ২০%, তাঁরা ২০ সিট!
যাদের ভোট হবে আরো কম
তাঁরাও খুশিতে ছাড়ছে দম!
অদ্ভুত সব যুক্তি, আর চিন্তা ভাবনা
হেরে গেলেও কেন সংসদে যাবো না?
এ অবস্থায় হাসে পরাজিত স্বৈরশাসক
ভাবে সুযোগে পুনঃ হবো দেশের সেবক!
কোরআন হাদিসে যার উল্লেখ নাই
সে সুখ অর্জনে কেন হাত বাড়াই?
বিষয়টি সবে বার বার ভেবে দেখি
স্বৈরশাসক আবারো আনবো না কি?
এমএমএআর/জিকেএস