  2. সাহিত্য

শুরু হচ্ছে ‘সহনশীল রূপান্তর’ শীর্ষক দলীয় শিল্পকর্ম প্রদর্শনী

সাহিত্য ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৪৬ পিএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর ব্যানার

শতাধিক চিত্রশিল্পীর আঁকা ছবি নিয়ে রাজধানীতে শুরু হচ্ছে প্রদর্শনী। ‘সহনশীল রূপান্তর’ (রেজিলিয়েন্ট বিকামিং) শীর্ষক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে ভূমি গ্যালারি। রাজধানীর উত্তরায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সংলগ্ন সেন্টারপয়েন্টে এ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

২১ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় এ চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন দেশবরেণ্য চিত্রশিল্পী রফিকুন নবী ও মনিরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি থাকবেন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও হেড অব করপোরেট এনামুল হক।

২১ নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে ১৩ ডিসেম্বর প্রতিদিন দুপুর ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত পর্যন্ত প্রদর্শনী চলবে। সোমবার সাপ্তাহিক বন্ধ থাকবে। ২১ দিনের প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের তরুণ, প্রতিশ্রুতিশীল ও কিংবদন্তি ১১৪ জন শিল্পীর শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হবে।

এরমধ্যে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, এসএম সুলতান, কাইয়ুম চৌধুরী, মোহাম্মদ কিবরিয়া, রফিকুন নবী, মনিরুল ইসলাম, হাসেম খান, আব্দুস শাকুর শাহ, বীরেন সোম, অলকেশ ঘোষ, স্বপন চৌধুরী, নাইমা হক, আহমেদ সামসুদ্দোহা, শেখ আফজাল, মোহাম্মদ ইউনুস, জামাল আহমেদ, কনকচাঁপা চাকমা, মোহাম্মদ ইকবাল, মাকসুদা ইকবাল নিপা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

এসইউ

